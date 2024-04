První jarní bod je na světě. Dvoráky za ním dovedl sedmnáctiletý junior Cibulka

Sedmnáctiletý borec na sebe upozornil osmi (!) góly a výrazně se tak zasloužil o to, že Dvoráci na jaře urvali premiérový bod. Ten je sice stěží posune k reálným šancím na záchranu I. ligy, rozhodně ale věrným příznivcům naznačuje, že ani v beznadějné situaci mužstvo nic nevypouští a nepovedenou sezonu hodlá dohrát se ctí.

Ondro, hádám, že v sobotu to pro vás byl dosud životní zápas. Jak jste si jej před více než stovkou diváků užil?

Ano máte pravdu, určitě to mě byl životní zas a užil jsem si ho moc. Naši fanoušci při nás znovu stáli a pokud jde o mě, hodně jsem jejich podporu cítil a pomáhala mi.

Ondřej Cibulka v utkání se Sokolem ŠťáhlavyZdroj: Renata JírováVezmu to úplně od píky: kdy jste s házenou začal, kdo vás k ní přivedl a pod kterými trenéry jste dosud nastupoval?

S házenou jsem začínal, když mi bylo asi deset let a přivedl mě k ní pan Falta, pod kterým jsem ze začátku nastupoval. Po něm mě ještě ve dvorském dresu trénovali Daniel Picha, Petr Voňka a Filip Richter (všechno bývalí ligoví hráči – pozn. aut.).

Ještě loni jste hrál za mladší dorost, teď je vaše místo ve starším dorostu. Jak vidíte kvalitu královédvorské házené?

Kvality královédvorské házené jsou určitě vysoké, ale vždycky je prostor pro zlepšení.

Letos již dostáváte šanci také v áčku dospělých. Jak si jí vážíte a co pro vás znamená nastupovat v první lize?

Příležitostí si samozřejmě vážím moc. Hodně to pro mě znamená, jelikož díky startům, které v první lize mám, získávám zkušenosti, kterých poté využívám v utkáních dorostenecké soutěže.

Jak už zaznělo, v sobotu jste výrazně přispěl k remíze proti Šťáhlavům. Co chybělo k tomu, abyste soupeře dokázali porazit?

Bohužel jsme se v utkání potýkali s neproměňováním šancí. Abychom mohli myslet na vítězství, museli bychom zlepšit koncovku. Díky tomu jsme přišli o nadějný náskok a nakonec doháněli alespoň bod.

Momenty Ondřej Cibulky v utkání V rozmezí 9. a 10. minuty dvorský junior dvěma góly otáčí stav z 3:4 na 5:4. Poprvé tak v ligovém dresu střílí více než jednu branku za zápas. Ve 24. minutě zvyšuje vedení svého týmu na 11:9 a s jeho přispěním tak domácí vyhrávají první poločas.



Za stavu 13:13 Ondřej přivádí do varu fanoušky čtyřmi trefami za sebou. Potřebuje na ně 135 vteřin a Dvoráci rázem vedou 17:13! V závěru utkání bohužel soupeř skóre otáčí, je to ale právě Cibulka, kdo v čase 58:58 vyrovnává na konečných 26:26.

Minutu před koncem jste vyrovnával na konečných 26:26. Vzpomenete si ještě, o jakou šlo akci a jaké to pro vás byly emoce?

Na poslední gólovou akci už si přímo nevzpomenu, ale vím, že emoce v té době byly doslova nepopsatelné (usmívá se).

Vaše sezonní premiéra u áčka bohužel s největší pravděpodobností skončí sestupem do II. ligy. Věříte, že se tým brzy do první ligy zase vrátí?

Bohužel je to tak. Na poslední příčce máme bodovou ztrátu a do konce sezony už mnoho kol nezbývá. Věřím ale, že ve druhé lize se nám bude dařit a brzy se do vyšší soutěže vrátíme.

Nejste zdaleka jediným talentovaným mladíkem v sestavě ligového mužstva. Cítíte to jako výhodu při své aklimatizaci v kádru?

Je to přesně tak, jak říkáte, určitě to cítím jako výhodu a asi mohu mluvit i za ostatní kluky. Společně se podporujeme a vzájemné hecování nás žene dopředu.

V dalším kole Dvůr čeká prestižní derby v hale Jičína. Jak se na utkání těšíte a s jakým výsledkem byste byl spokojen?

Na derby se samozřejmě těšíme. Vyhrát budou chtít oba týmy, už proto, že stejně jako my, také Jičín čeká na první jarní úspěch. Pevně doufám, že minimálně zopakujeme výsledek z posledního zápasu.

