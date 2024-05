FOTO: Baráž o první ligu v házené objektivem Veroniky Jílkové. Na hřišti remíza

Podívejte se na snímky z utkání mezi házenkáři Náchoda a rezervního týmu Nového Veselí. Oba celky se střetly v neděli na východě Čech a šlo o postup do I. ligy, do níž by se domácí hráči rádi po roční odmlce vrátili.

V Náchodě se v neděli večer konal úvodní duel barážové série o postup do I. ligy. Domácí házenkáři remizovali s rezervou Nového Veselí 27:27. | Foto: Veronika Jílková