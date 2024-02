A právě na palubovce nejvážnějšího konkurenta v boji o návrat do I. ligy se svěřenci trenéra Martina Hlaváčka představili na úvod druhé poloviny sezony.

Neporažení. Házenkáři Náchoda ve druhé lize přezimují první s náskokem tří bodů

II. liga SZČ – 12. kolo

Lovci Lovosice B - TJ Náchod 35:32 (18:16)

Východočeši do zápasu vstoupili výborně. První branku zaznamenal Hrachový a po dlouhou dobu si hosté udržovali vedení. To ve 14. minutě narostlo dokonce až do stavu 6:10, když o polovinu branek se postaral právě hráč s číslem 3 na dresu.

Výsledek šlágru 12. kolaZdroj: házená NáchodDo závěrečné desetiminutovky prvního poločasu bohužel domácí vlétli výtečně a z tříbrankového náskoku soupeře díky pětigólové šňůře bylo vedení Severočechů 15:13. Dvoubrankový polštář si pak domácí odnesli i do poločasové přestávky.

Krátce po ní si hosté vzali těsné vedení zpět, rozhodující pasáží zápasu se však ukázala být polovina druhé půle. V té Lovosičtí předvedli další klíčový obrat (z 21:22 na 26:23) a ve zbytku utkání už hosty nenechali bitvu zdramatizovat.

Prim v té době hrál útočník extraligového A mužstva Pavel Chotěborský, autor důležitých branek. Strůjcem vítězství byl ale pro domácí další áčkař Pavel Vojíř, jenž v utkání nastřílel úctyhodných 17 gólů.

Ten poslední Lovosice vstřelily tři vteřiny před sirénou, čímž ke smůle Náchodských vyrovnali vzájemnou bilanci dvou nejlepších mužstev v soutěži. Podzimní duel totiž vyhráli Náchodští 28:25.

Fakta – branky: Vojíř 17/1, Chotěborský 7, Bednařík 5, Barth 4, Čepelák a Sozanský 1 – Hrachový 11/1, R. Cvejn 6, Štajnrt 6/1, Metelka 3, Zetek a Hlaváček 2, M. Jakoubek a Dodoš 1. Rozhodčí: Kasík, Matis. Vyloučení: 1:6. ČK: 0:1 (Hlaváček). Diváci: 50.

Další výsledky 12. kola: Slavia Praha – Louny 31:19, Bělá pod Bezdězem – Liberec 24:30, Ústí nad Labem – Jablonec nad Nisou 24:33. Utkání Česká Lípa – Vršovice B bylo odloženo na 16. března.

Aktuální tabulka

1. TJ Náchod 13 10 2 1 396:320 22

2. Lovci Lovosice B 12 10 0 2 401:351 20

3. Lokomotiva Louny 12 8 2 2 360:314 18

4. Liberec Handball 12 8 0 4 393:334 16

5. TJ ELP Jablonec n. N. 13 8 0 5 375:329 16

6. HK Baník Most 12 6 3 3 299:268 15

7. Sokol Vršovice B 11 5 0 6 308:306 10

8. SK Slavia Praha 11 3 0 8 335:356 6

9. Házená Mělník 12 2 2 8 323:380 6

10. Lokomotiva Česká Lípa 12 3 0 9 290:379 6

11. TJ Chemička Ústí n. L. 12 2 1 9 336:389 5

12. TJ Sokol Bělá p. B. 12 2 0 10 290:380 4

Program 13. kola (17. - 18. 2.) – sobota 16.00: Česká Lípa – Most. 17.00: Jablonec nad Nisou – Bělá pod Bezdězem. 17.30: Louny – Lovosice B. 18.00: Náchod – Ústí nad Labem, Liberec – Mělník. Neděle 18.00: Vršovice B – Slavia Praha.

Utkání Lovosice B vs. Náchod se dlouho vyvíjelo pro hosty dobře. V závěru ale cenné vítězství získali na svou stranu domácí hráči.Zdroj: Lovci Lovosice