Povedlo se. Náchodská sportovní hala „Plechovka“ byla v sobotu večer svědkem vítězných oslav, které v ní zavládly poté, co místní házenkáři porazili pražskou Slavii a zpečetili tím vítězství ve druhé lize. Přesněji v jedné z jejích čtyř skupin. O postup do ligy první se nyní Východočeši poperou s vítězem skupiny JVČ.

Druholigoví házenkáři zakončili sezonu ve skupině SZČ vítězstvím nad pražskou Slavií a zajistili tak místo v baráži o postup do I. ligy. | Foto: Nicola Mlýnková

Házenkáři Náchoda zvládli poslední krůček na cestě do baráže o I. ligu. V utkání závěrečného 22. kola druholigové skupiny SZČ přehráli na vlastní palubovce pražskou Slavii 31:25 a soutěž ovládli o bod před druhou rezervou extraligových Lovosic.

II. liga SZČ – 22. kolo

TJ Náchod – SK Slavia Praha 31:25 (18:16)

Domácí hráči vědomi si důležitosti zápasu vstoupili do utkání nervózně a úvodní dvě branky patřily soupeři. Slávisté drželi vedení ještě na začátku 6. minuty (2:3), pak ale Fišer se Štajnrtem zařídili obrat a znovu už se hosté do vedení v zápase nedostali.

Do přestávky si domácí podporování více než stovkou fanoušků nesli dvoubrankový náskok, který se sice na startu druhé půle rozplynul (18:18), bylo to však naposledy, co Náchodští v utkání nevedli.

Náchodští hráči definitivně zlomili odpor snaživého soupeře až v polovině druhého poločasu.Zdroj: Nicola Mlýnková

Definitivní jistotu domácím daly čtyři trefy v řadě, kdy domácí soupeři utekli ze stavu 22:20 na 26:20. Stalo se tak v polovině druhé půle a od té doby již vítěz soutěže dostatečný náskok nepustil.

Po závěrečném klaksonu tak mohly propuknout oslavy na počet prvního místa ve skupině a hráči se polaskali také s trofejí za vítězství ve druhé lize. Aby ale měli jistotu účasti v příštím ročníku ligy první, budou potřebovat zvládnout ještě barážovou sérii proti vítězi skupinu JVČ, jímž se stala rezerva Nového Veselí.

Fakta – branky: Štajnrt 9, Metelka 6/2, Hrachový a Dodoš 4, Udovychenko, Freiberg, Fišer a Hlaváček 2 – Klouček 8/2, Pelikán 4, Jaroš a Fait 3, Toman a Mička 2, Olivero, Broda a Šmelhaus 1. Rozhodčí: Podzimek, Vlk. Vyloučení: 1:1. ŽK: 2:0. Sedmičky: 2/2 – 3/2. Diváci: 122.

Další výsledky 22. kola: Jablonec nad Nisou – Lovosice B 23:25, Liberec – Ústí nad Labem 45:26, Most – Vršovice B 30:20, Louny – Česká Lípa 40:27, Mělník – Bělá pod Bezdězem 37:31.

Konečná tabulka II. ligy SZČ

1. TJ Náchod 22 18 2 2 706:516 38

2. Lovci Lovosice B 22 18 1 3 717:612 37

3. Liberec Handball 22 17 0 5 748:618 34

4. HK Baník Most 22 14 2 6 605:543 30

5. Lokomotiva Louny 22 13 2 7 651:604 28

6. TJ ELP Jablonec n. N. 22 11 0 11 605:554 22

7. SK Slavia Praha 22 10 0 12 679:660 20

8. Sokol Vršovice B 22 9 0 13 615:637 18

9. Házená Mělník 22 5 1 16 624:741 11

10. Lokomotiva Česká Lípa 22 5 0 17 554:737 10

11. TJ Chemička Ústí n. L. 22 4 2 16 599:716 10

12. TJ Sokol Bělá p. B. 22 3 0 19 542:707 6

Po vítězství v druholigové skupině SZČ čeká házenkáře Náchoda barážová série o postup do I. ligy. V ní bude Východočechům soupeřem rezerva extraligové TJ Sokol Nové Veselí. Reprezentanti Kraje Vysočina ovládli skupinu JVČ se ziskem úctyhodných 37 bodů, když za celý ročník jen jednou prohráli (v Plzni) a jednou remizovali (doma s B týmem Strakonic).

Skotačení s vítěznou trofejí se nikdy neomrzí. Své o tom vědí i hráči Náchoda.Zdroj: Nicola Mlýnková