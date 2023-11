Pětadvacetiletý Jakub Metelka prožil nejpovedenější zápas v náchodském dresu. Minimálně pro tuto sezonu. K vítězství svého týmu v hale Sokola Vršovice přispěl devíti góly, když chladné nervy prokázal hlavně při střelbě důležitých sedmiček. Proměnil pět z pěti!

Už v minulém utkání proti celku z Loun byl Jakub Metelka na palubovce hodně vidět, skvělý výkon si pak schoval na utkání v hale Sokola Vršovice B. | Foto: Veronika Jílková

Ještě v jarní části loňské sezony bojovali náchodští házenkáři v první lize s A týmem Vršovic. V září na stejného soka narazili dokonce v Českém poháru a rivala z hlavního města republiky výsledkem 27:20 vyřadili.

V sobotu se Východočeši prvně představili i proti vršovické rezervě a ačkoliv pro ně zápas 9. kola druhé ligy nebyl ničím jednoduchým, urvali v něm díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase důležité vítězství.

II. liga SČM – 9. kolo

Vršovice B – Náchod 21:23 (12:10)

Hned během úvodní minuty hosté dvakrát inkasovali, následně však i díky dvěma zásahům Metelky stav otočili a těsný náskok si udržovali do koncovky první půle. V závěrečných dvou minutách jako by se ale už Náchodští viděli v šatně, soupeři dovolili třemi góly stav zvrátit a do šaten se šlo při skóre 12:10.

Euforie náchodské střídačkyZdroj: Veronika JílkováÚvod druhé půle Východočechům usnadnilo dvouminutové vyloučení Jestříbka, jehož hosté využili k bleskovému vyrovnání, aby záhy trestal další domácí faul Dodoš (12:13). Pražané ještě dokázali odpovědět, jako rozhodující se ale ukázala pasáž, v níž Náchod ze stavu 16:16 vykouzlil čtyřbodové vedení a to už si hosté s přehledem pohlídali.

Jakub Metelka letos na podzim v dresu Náchoda odehrál 11 utkání a nastřílel dohromady 52 branek. Dosavadním střeleckým maximem mu bylo šest branek v pohárovém duelu proti Vršovicím A. Nyní přidal devět tref do sítě rezervy pražského klubu.





Fakta – branky: Zůbek 5, Posejpal 4, Faltejsek 3/2, Rajtr, Líbal, Karnet a Androník 2, Tsunaev 1 – Metelka 9/5, Štajnrt 4/1, Hrachový, R. Cvejn, Dodoš a P. Černý 2, Udovychenko a Zetek 1. Rozhodčí: L. Veselý, Řeháček. Vyloučení: 4:4. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (25. Udovychenko). Sedmičky: 2/2 – 6/6. Diváci: 36.

Další výsledky 9. kola: Lovosice B – Mělník 45:33, Louny – Most 27:27, Slavia Praha – Liberec 31:29, Česká Lípa – Jablonec nad Nisou 24:29, Ústí nad Labem – Bělá pod Bezdězem 31:26.

Aktuální tabulka II. ligy

1. TJ Náchod 9 8 1 0 267:199 17

2. Lovci Lovosice B 9 7 0 2 306:263 14

3. Lokomotiva Louny 9 6 1 2 257:236 13

4. Liberec Handball 9 6 0 3 297:247 12

5. HK Baník Most 9 4 2 3 249:228 10

6. TJ ELP Jablonec n. N. 9 5 0 4 247:232 10

7. Sokol Vršovice B 9 5 0 4 263:251 10

8. SK Slavia Praha 9 3 0 6 282:294 6

9. Lokomotiva Česká Lípa 9 3 0 6 227:273 6

10. TJ Chemička Ústí n. L. 9 2 1 6 246:282 5

11. Házená Mělník 9 1 1 7 257:315 3

12. TJ Sokol Bělá p. B. 9 1 0 8 212:290 2

Program 10. kola – sobota 17.00: Liberec – Lovosice B, Jablonec nad Nisou – Slavia Praha. 17.30: Louny – Vršovice B. 18.00: Náchod – Česká Lípa. Neděle 17.00: Mělník – Ústí nad Labem. 18.00: Most – Bělá pod Bezdězem.