Náchodští házenkáři minulou neděli rozehráli baráž o I. ligu, když v domácím prostředí remizovali s rezervním týmem extraligového Nového Veselí 27:27. Po týdnu čeká Východočechy druhý duel, tentokrát na palubovce soupeře a s jakými plány k němu tým vyrazí, o tom pro Náchodský deník mluvil jeden z nejzkušenějších hráčů Petr Freiberg (32), donedávna ještě člen kádru extraligového Jičína.

Petr Freiberg v jarní části sezony nastřílel za Náchod 47 branek, v úvodním barážovém duelu se prosadil třikrát. | Foto: Veronika Jílková

Házenkáře Náchoda čeká v neděli zápas sezony. Ve sportovní hale v Novém Veselí se Východočeši poperou o návrat do I. ligy, kterou opustili na konci minulého soutěžního ročníku. Svěřenci trenéra Martina Hlaváčka ovládli dlouhodobou fázi soutěže, když vyhráli druholigovou skupinu SZČ. Nyní ale svádějí bitvu s vítězem skupiny JVČ a soupeřem je jim právě rezerva extraligového celku z Vysočiny.

Náchodští házenkáři rozehráli baráž o I. ligu. Před odvetou zůstává vše otevřené

Úvodní duel v Náchodě skončil nerozhodně 27:27 a na domácí straně měl na výsledku tradičně velký podíl Petr Freiberg. Dvaatřicetiletá opora mužstva zaznamenala tři branky, v celé jarní části pak v devíti duelech 47 tref.

Petr FreibergZdroj: Veronika JílkováPetře, s jakými pocity jste opouštěli palubovku po prvním barážovém duelu? Převládala spokojenost nebo zklamání?

Pocity to byly smíšené. Na jednu stranu pozitivní emoce z dobře odehraného zápasu před pěknou kulisou. Na druhou stranu ale všichni víme, že jsme si chtěli vytvořit určitě nějaký větší gólový polštář do odvety.

Co vám vlastně úvodní měření sil ukázalo? Jak těžkým je Nové Veselí sokem například v porovnání s druholigovými soupeři?

V sestavě, která k nám do Náchoda přijela, je Nové Veselí rozhodně týmem s parametry na první ligu. V jejich kádru byla spousta mladých nadějných kluků, kteří mají velký potenciál a hlavně úplně jiný tréninkový proces.

Vy jste se v neděli střelecky prosadil třikrát. Jak pevnou soupeř přivezl obranu?

Hosté měli v sestavě spoustu hráčů s velmi dobrými fyzickými parametry, takže dostat se do šance nás pokaždé stálo hodně sil. Celkově se z mého pohledu hrála dost silová házená.

Doma vám nastřílel devět branek Martin Hajčman, pěti ze hry se prezentoval Tomáš Koníček. Jsou právě oni dva největší hrozbou ze strany soupeře?

Martin je hráčem, kterého znám z extraligy. V podstatě všude kde byl, patřil ke klíčovým hráčům a z mého pohledu by mohl hrát extraligu i nyní, určitě by se v ní neztratil. Takže za mě naprosto rozdílový hráč soupeře. Tomáš je sedmnáctiletý kluk, který už má za sebou starty v nejvyšší soutěži, takže už to o něčem vypovídá. Ale celkově těch hráčů, na které si musíme dávat pozor, je v sestavě Nového Veselí více.

Náchodští házenkáři vítězem druhé ligy. V baráži je čeká rezerva Nového Veselí

Pojedete nyní na Vysočinu ve stejné sestavě? A dá se očekávat, že by soupeř tu svou posílil borci z extraligy?

V jaké sestavě nastoupí náš soupeř, to nedokáži predikovat, ale určitě si to doma budou chtít pohlídat a do první ligy postoupit. My pojedeme v trochu okleštěné sestavě, ale určitě se o výhru popereme a domácím nic zadarmo nedáme.

Freibergovy střelecky nejlepší partie sezony 10 vstřelených branek: Most - Náchod 20:32

8 vstřelených branek: Náchod - Vršovice B 33:26

6 vstřelených branek: Bělá p. B. - Náchod 15:31

Už v dlouhodobé fázi sezony bylo náročné uhájit vedoucí příčku. Potvrzuje i baráž, jak těžká je cesta zpět do první ligy?

Ve druhé lize byly určitě nejtěžšími zápasy ty s rezervou Lovosic a Libercem. Zajímavou házenou hrají také Louny a pražská Slavia. Obecně těžké byly hlavně duely na venkovních palubovkách, doma jsme většinou problémy neměli. Baráž samozřejmě postup do první ligy stěžuje. Vyhrajete svoji soutěž, ale z hlediska postupu to pro vás vlastně celé teprve začíná. Pamatuji doby, kdy z první ligy padaly čtyři mužstva a vítězové jednotlivých skupin druhé ligy postupovali automaticky.

Petr Freiberg v úvodním barážovém utkáníZdroj: Veronika JílkováDo Náchoda jste v zimě přišel s jistými ambicemi. Jak se vám je podařilo naplnit?

Naší společnou ambicí bylo hlavně druhou ligu vyhrát. To se nám povedlo a myslím si, že jsme hráli i slušnou házenou. Co se týče osobních ambic, tak ty už nejsou rozhodně takové, jaké byly třeba před deseti lety. Mám rodinu, časově náročnou práci, takže tomu odpovídá i tréninkový proces. Jinými slovy, házenou už hraji jen pro zábavu. Baví mě taky atmosféra v šatně, na kterou si člověk jednou zvykne, a když je v tom celý život, těžko se to opouští (usmívá se).

Byl okamžitý návrat do první ligy jasným cílem klubu nebo by případný neúspěch v baráži nebyl brán jako nějaká velká tragédie?

Cíl klubu to určitě je, na druhou stranu to musí všechno dávat smysl. Je potřeba tomu uzpůsobit tréninkový proces, případně na některých postech posílit. A v neposlední řadě by měla být ambice zabudovávat do týmu mladé odchovance, protože bez toho to do budoucna nepůjde.

FOTO: Baráž o první ligu v házené objektivem Veroniky Jílkové. Na hřišti remíza