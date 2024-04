Trápení ukončila až osmigólová sprcha. Zazářili při ní kanonýři Freiberk a Cvejn

Pouhé dva zápasy zbývají házenkářům Náchoda odehrát v letošním ročníku druhé ligy. Pokud oba vyhrají, zajistí si místenku v příští sezoně ligy první. Pro Východočechy by to znamenalo bleskový návrat poté, co soutěž loni na jaře opustili.

Druhá liga házenkářů o víkendu pokračovala jubilejním dvacátým kolem a hráči Náchoda doma přivítali rezervu Vršovic. | Foto: Veronika Jílková