Už ne I. liga jako v posledních několika ročnících. Házenkáři Náchoda si po jarním sestupu osahávají novou soutěž a hned v úvodním kole se na mistrovské body pořádně nadřeli.

Náchodští házenkáři vstoupili do nového soutěžního ročníku vítězně. Proti rezervě Lovosic se ale na úvodní dva body pořádně nadřeli. | Foto: Veronika Jílková

Skvělý vstup do sezony za sebou má loni ještě prvoligový, dnes už druholigový tým Náchoda. Na jeho palubovku dorazila v sobotu rezerva extraligových Lovosic a od úvodních minut si počínala velice dobře, když si po delší čas udržovala těsný náskok.

Ten ve druhém poločase narostl dokonce na tříbrankový a hosté mířili za úspěšným vstupem do sezony. To by ale nebyli náchodští házenkáři, aby snad bitvu předem vzdali. Ostatně přesvědčili o tom několikrát už v posledním ročníku I. ligy. Deset minut před koncem se domácí znovu dostali do vedení a to už v závěrečných minutách nepustili.

II. liga SZČ

Náchod – Lovosice B 28:25 (11:10)

Fakta – branky: R. Cvejn 6, Hrachový 5, Udovychenko 3, Štajnrt a Metelka 3/1, Lipovský a Pinho Valente 2, Felgr, Hlaváček, Vaněk a Lojda 1 – Karlovec 9/4, Bednařík 4, Sozanský a Šmíd 3, Hrdlička a Miroslav Bareš 2, Borovička a Hron 1. Rozhodčí: Valeš, Virt. Vyloučení: 5:5. ČK: 1:1 (36. Metelka – 49. Borovička). Diváci: 115

Další výsledky 1. kola: Jablonec nad Nisou – Ústí nad Labem 31:19, Liberec – Bělá pod Bezdězem 35:24, Louny – Slavia Praha 29:25, Vršovice B – Česká Lípa 23:22, Mělník – Most 28:28.

Program 2. kola (23. - 24. 9.) - sobota 17.00: Bělá pod Bezdězem – Jablonec nad Nisou. 18.00: Most – Česká Lípa. Neděle 17.00: Ústí nad Labem – Náchod, Slavia Praha – Vršovice B. 18.00: Mělník – Liberec, Lovosice B – Louny.