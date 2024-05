„Velké finále“. Takové přízvisko dostal od Náchodského deníku duel závěrečného 22. kola druhé ligy házenkářů mezi Náchodem a pražskou Slavií. Domácím hráčům v něm půjde o zpečetění druholigového titulu ve skupině SZČ, jež by měl přiblížit bleskový návrat do soutěže, kterou Východočeši řadu předchozích sezon hráli.

Venkovní derniéru proměnili v exhibici. A teď zápas o všechno, o titul, o postup

V cestě stojí sedmý tým tabulky SK Slavia Praha, tedy mužstvo, na jehož palubovce Náchodští ve finiši podzimní části vyhráli 30:28. Devíti trefami se tehdy na úspěchu hostujícího celku podílel jeden z elitních střelcům týmu Jiří Štajnrt (26) a právě on pozval náchodské příznivce na zápas, který domácí v žádném případě nesmějí prohrát.

Pokud bude Náchod jakkoliv bodovat, konečná první příčka a tím i start v baráži o návrat do ligy první mu nikdo nevezme.

Jirko, jak velkým tématem je v kabině poslední zápas sezony? Převládá napětí nebo se všichni hlavně těšíte?

Samozřejmě se na zápas všichni těšíme, ale zároveň je cítit i nějaké napětí i s ohledem na to, že musíme potvrdit první místo výhrou. Pokud by se nám o nepovedlo, mohly by nás v tabulce předskočit Lovosice, což nikdo z nás nechce. Pro všechny z nás jde o výjimečný zápas už jen proto, že za soupeře nastupuje náš bývalý spoluhráč Jirka Klouček. Každopádně co se týče na nervozitu a natěšenost, je to tak padesát na padesát, věříme si a těšíme se. Po zápase chceme slavit postup do baráže, kde by nás pak měla čekat rezerva Nového Veselí.