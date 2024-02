II. liga mužů – 14. kolo

Na palubovce Bělé to dle papírových předpokladů měla být jednoznačná partie ve prospěch favorita. A taky že byla. Náchod si hned na začátku utkání vypracoval dostatečný náskok na to, aby mohl ve zbytku duelu vývoj hry kontrolovat. Už jen první poločas ovládli hosté propastným rozdílem devíti branek.

Také do druhé půle Náchodští vstoupili sebevědomě a po dalších deseti minutách domácí ztráceli třináct branek (8:21). Až poté se Sokol dostal častěji k úspěšnému zakončení, přesto z toho byla porážka o 16. Mimochodem podzimní zápas v Náchodě vyhráli domácí dokonce 40:16!

Fakta – branky: J. Kučera, Brisuda a Vítek 3, V. Kuchta a F. Šulc 2, Nigrin a Loukotka 1 – Hrachový 7, Freiberg 6, Lojda 5, Metelka 4, Fišer 4/1, R. Cvejn 3, Dodoš 2. Rozhodčí: Podzimek, Vlk. Vyloučení: 2:3. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Ohlas na utkání

Vojtěch Kuchta, trenér Bělé: „Náchodští dlouhá léta působili v první lize, avšak minulou sezonu skončili na chvostu tabulky a sestoupili o úroveň níž. Jde však znát, že první liga je jiný level a to Východočeši jasně dokazují v průběhu letošního ročníku, kdy mají jasně nakročeno k prvenství v tabulce a tím i k návratu do druhé nejvyšší soutěže v ČR. Úplně nevím, jak mám utkání hodnotit. S jedním hráčem na střídání je to proti takovému soupeři těžké. Chtěli jsme hrát v útoku především trpělivě a to si myslím, že se poměrně dařilo. Snažili jsme se se soupeřem vracet, aby nám nedával jednoduché branky z protiútoků. To bylo ale asi tak vše. Náchod od začátku jasně dominoval a oproti ostatním soupeřům z této soutěže byla jeho kombinační hra zase o level výš.“