V hmoždíři rozdrtíme mátu s cukrem a dáme do džbánku. Džbánek naplníme ledovou drtí. Přidáme citronovou a grapefruitovou šťávu a tonik. Opatrně zamícháme, aby se přísady spojily a ozdobíme snítkami máty a plátky citronu.

Nealko jahodové lassi

200 g jahod

200 g nízkotučného bílého jogurtu

20 ml minerálky

1 PL medu

šťáva z1/ 8 citronu

případně méně podle chuti ovoce

led

Do mixéru vložíme očištěné ovoce a jogurt, ochutíme medem a citronem, vhodíme 3 kostky ledu a rozmixujeme dohladka. Poté vmícháme minerálku a ihned podáváme. Pro pikantnější verzi můžeme přidat chilli a snítku meduňky. Minerálku můžeme obměnit za ochucenou minerálku s bylinkami nebo zázvorovou limonádu.

Virgin Colada

6 cl pomerančového džusu

3 cl kokosové smetany

6 cl ananasového džusu

36 cl ledu nebo ledové tříště

plátek ananasu na ozdobení

Ingredience šejkrujeme s ledovou tříští v šejkru. Lze připravit i v mixéru. V tomto případě použijeme kostkový led a vše dobře rozmixujeme. Servírujeme ve větší sklenici ozdobené ananasem.

Nealkoholický Irish Cream

15 cl smetany

5 cl kondenzovaného mléka

2 lžíce javorového sirupu

2,5 cl čerstvě uvařeného espressa

špetka mleté skořice

1 lžička vanilkového extraktu

špetka jemně strouhané pomerančové kůry

led

Ingredience vložíme do velkého koktejlového šejkru s velkou hrstí ledu. Pořádně protřepeme, dokud se vše nespojí. Podáváme nalité na led.

Diabolo Grenadine

30 ml grenadiny (sirup z granátových jablek)

velká hrst ledu

150 ml neochucené minerálky

1 větvička máty

na grenadinu

10 cl šťávy z granátového jablka

100 g cukru

kapka vody z pomerančového květu

Šťávu z granátového jablka a cukr vložíme do pánve. Při nízké teplotě mícháme, dokuc se cukr nerozpustí. Necháme vychladnout. Poté přidáme vodu z pomerančového květu a nalijeme do sterilizované láhve. Vydrží až dva týdny.

Třicet mililitrů takto připravené grenadiny nalijeme do vysoké sklenice, přidáme led a doplníme minerálkou. Jemně promícháme a zdobíme větvičkou máty.