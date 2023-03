Analýza Deníku: Hradec neuhnul z cesty a vytáhl svoje trumfy

Konec dobrý, všechno dobré. Tak by se dala charakterizovat letošní základní část z pohledu hokejistů Hradce Králové. Těm bylo během sezony několikrát úzko, nestříleli branky, pohybovali se ve spodních patrech tabulky a hlavně se potýkali s rozsáhlou marodkou. Fanoušci se nebáli kritiky. Po Novém roce však přišlo vzkříšení, Mountfield po návratu klíčových hráčů do sestavy znovu ožil, vyhrál desetkrát po sobě, což je nový klubový rekord, navíc se skvělým finišem prodral do nejlepší extraligové čtyřky a tedy i přímo do čtvrtfinále. Postup oslavil před napěchovanou ČPP arénou po vítězství nad úhlavním rivalem z Pardubic. Co víc si přát?

PARÁDNÍ ATMOSFÉRA během čtvrtého východočeského derby. Hradec v něm porazil Pardubice 3:1 a zajistil si postup do čtvrtfinále. | Video: Deník/Vladimír Machek