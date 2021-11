Pátý vítězný korálek při vítězné sérii přidali v sobotu hokejisté vrchlabského Stadionu. Na domácím ledě před bezmála sedmi stovkami fanoušků přehráli tradičního soupeře z Kolína výsledkem 4:3. Se ziskem 33 bodů se svěřenci trenérského dua Hlaváč – Koudelka po delším čase vracejí na čtvrtou příčku vyrovnané tabulky a po více než týdenní pauze je další utkání čeká v pondělí 15. listopadu v hale Šumperka.

HC Stadion Vrchlabí – SC Kolín 4:3

Vrchlabští šli do prestižního zápasu s jednoznačným cílem urvat tři body, duel pro ně ale začal smolným gólem z hole Veselého, jehož střelu mimo a odraz puku od mantinelu usměrnila do branky brusle dojíždějícího beka Zdráhala. Následovaly šance na obou stranách než přišla 11. minuta a v ní vyrovnání z hokejky Hecla, jehož krásnou přihrávkou zpoza branky na přední tyči oslovil Matýs.

Stejný hráč mohl skóre záhy otočit, v pokračující přesilovce se ale Stadion přece jen dočkal. Domácí v útočném pásmu zakombinovali, rána Machače šla ještě mimo, odražený puk ale za záda gólmana Tichého usměrnil Zeman – 2:1.

Také v prostřední části se hrál svižný hokej, gól ale diváci zaznamenali jen jeden. V čase 37:54 ho vstřelil znovu Hecl, když jej spoluhráč opět hledal za brankou Tichého. Tentokrát nabíjel Matýs.

V závěrečné periodě se domácí snažili o gólovou pojistku, místo ní snížil na 3:2 pohotově z otočky Zumr. Zanedlouho ale přišel kolínský faul a na smolný moment z úvodu zápasu dal definitivně zapomenout Jan Zdráhal, jenž dělovkou od modré div neprotrhl síť za zády Tichého – 4:2.

Hosté se ani za tohoto stavu nevzdali, Zumr v přesilovce opět snížil, další branka už však v DD Elektromont aréně nepadla a horalé tak mohli slavit další cenné tři body a s nimi i příjemný posun tabulkou vpřed.

Fakta – branky a asistence: 11. Hecl (Matýs), 17. T. Zeman (M. Machač, F. Moník), 38. Hecl (Matýs, Urban), 50. J. Zdráhal (Heřman, Urban) – 4. J. Veselý (L. Krejčík), 47. Zumr (Matějček, M. Svoboda), 54. Zumr (Čáp, J. Veselý). Rozhodčí: Pilný, Květoň – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 693. Třetiny: 2:1, 1:0, 1:2.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (O. Štěpánek) – Kajínek, T. Jelínek, J. Zdráhal, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – D. Chalupa, T. Kaut, Mrňa – Hecl, P. Urban, Matýs – T. Zeman, Machač, F. Moník. SC Kolín: Tichý (Sejpal) – Piegl, Čáp, Gaspar, Váchal, Kachyňa, V. Čížek – Jankovský, D. Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Miškář, J. Veselý – J. Sklenář, Matějček, M. Svoboda – Zumr, Morong, Poppel.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Dostali jsme v úvodu nešťastnou branku, ale jinak jsme v první třetině byli lepším týmem a povedlo se nám skóre otočit. V prostředí části byl lepší náš soupeř, paradoxně jsme ale dokázali brankově odskočit a do závěrečné periody si nesli dvoubrankový náskok. No, ta třetí třetina byla taková… osobně bych si představoval klidnější průběh. Naštěstí jsme to dotáhli, asi rozhodly přesilovky, ale byl to vyrovnaný zápas a štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Petr Martínek, trenér SC Kolín: „Gratuluji soupeři k vítěství. Přijeli jsme do Vrchlabí bodovat, byli jsme kousek. Předvedli jsme poměrně solidní výkon, ale srážely nás dětinské chyby, kterých jsme se dopouštěli v obranné třetině a pak to byla naše vyloučení. Všechno to byly fauly, které pak dvakrát byly i potrestané. Díky tomu jsme bez bodů, protože to rozhodlo celý zápas. V závěru jsme si přitom dokázali vytvořit šance, zazvonila tam i tyčka. Mužstvo musím pochválit, předvedlo dnes velmi dobrý výkon, domů ale odjíždíme s prázdnou. Jsme zklamaní.“

Další výsledky 19. kola: Vsetín – Jihlava 4:2, Třebíč – Havířov 1:2pp, Přerov – Šumperk 4:3pp, Litoměřice – Benátky nad Jizerou 5:2, Slavia Praha – Frýdek-Místek 2:1sn, Sokolov – Ústí nad Labem 8:2, Poruba – Kadaň 6:1.

Program 20. kola – pondělí 15. listopadu 17.30: Jihlava – Poruba, Benátky nad Jizerou – Slavia Praha, Havířov - Sokolov. 18.00: Šumperk – Vrchlabí, Frýdek-Místek – Třebíč, Kolín – Litoměřice, Ústí nad Labem – Prostějov, Kadaň – Přerov.