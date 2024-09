Už v poslední zářijovou sobotu bude na několika zimních stadionech rozehrána Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje, v regionálních klubech tak vrcholí přípravy na novou sezonu. Přihlášeno do nového ročníku je devět krajských mužstev a jak znázorňuje přehled Deníku, každý zvolil jiný typ zápasové přípravy.

Vůbec největší porci přípravných duelů si naložili hokejisté Náchoda. Ti si poprvé zahráli už 2. září, kdy v hradecké ČPP Aréně přehráli výsledkem 6:2 místní univerzitní tým UNIted. Následně se stihli zúčastnit Turnaje Pekařství Sázava v Lanškrouně již dnes je čeká další utkání na ledě Chrudimi.

Dva přátelské duely za sebou mají hráči Nového Bydžova, když zatím oba prohráli. Nejprve doma s Čáslaví (2:4), poté v hale Chrudimi (3:7). Již ve středu na vlastní ledě přivítají Litomyšl a v následujících dnech bude příprava pokračovat.

Start krajské soutěže 1. kolo – sobota 29. září, 17.00: Trutnov – Třebechovice pod Orebem, Jaroměř – Náchod, Nový Bydžov – Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka – Opočno. 2. kolo – středa 2. října, 18.00: Nové Město nad Metují – Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem – Trutnov, Třebechovice pod Orebem – Jaroměř. 18.30: Opočno – Nový Bydžov.

Ve středu se hraje také duel mezi Dvorem Králové nad Labem a Třebechovicemi pod Orebem. Zatímco pro domácí půjde o první zápas, hosté už stihli vyhrát 6:2 v hale Chocně. Zápasový program zbývajících účastníků krajské soutěže nabízíme v podrobném přehledu, dohledat se nepodařilo pouze herní rozvrh opočenských Baronů.

Přehled přípravných zápasů

HC Náchod

Pondělí 2. 9. venku UHK UNIted Hradec Králové 6:2

Sobota 7. 9. venku Lanškroun 2:0 a 2:7

Sobota 7. 9. venku Dynamiters Blansko 3:2 a 4:4

Středa 11. 9. venku Chrudim (19.00)

Neděle 15. 9. venku Dvůr Králové n. L. (17.00)

Středa 18. 9. doma Trutnov (18.00)

Stadion Nový Bydžov

Pátek 6. 9. doma Čáslav 2:4

Neděle 8. 9. venku Chrudim 3:7

Středa 11. 9. doma Litomyšl (18.30)

Neděle 15. 9, venku Litomyšl (17.00)

Středa 18. 9. doma Chrudim (18.30)

Neděle 22. 9. venku Třebechovice p. O. (17.00)

SK Třebechovice pod Orebem

Neděle 9. 8. venku Choceň 6:2

Středa 11. 9. venku Dvůr Králové n. L. (18.00)

Neděle 22. 9. doma Nový Bydžov (17.00)

Středa 25. 9. doma Choceň (18.30)

close info Zdroj: TJ Spartak Nové Město n. M. zoom_in Příprava hokejistů TJ Spartak Nové Město n. M.

TJ Spartak Nové Město nad Metují

Neděle 15. 9. doma Jaroměř (17.00)

Středa 18. 9. venku Jaroměř

Neděle 22. 9. turnaj v Trutnově (Chrudim a Trutnov nebo Dvůr Králové n. L.)

HC Dvůr Králové nad Labem

Středa 11. 9. doma Třebechovice p. O. (18.00)

Neděle 15. 9. doma Náchod (17.00)

Neděle 22. 9. turnaj v Trutnově (Trutnov a Nové Město n. M. nebo Chrudim)

close info Zdroj: HC Dvůr Králové n. L. zoom_in Příprava hokejistů Dvora Králové nad Labem

HC Trutnov

Středa 18. 9. venku Náchod (18.00)

Neděle 22. 9. turnaj v Trutnově (Dvůr Králové n. L. a Nové Město n. M. nebo Chrudim)

HC Jaroměř

Neděle 15. 9. venku Nové Město n. M. (17.00)

Středa 18. 9. doma Nové Město n. M.

BK Nová Paka

Sobota 14. 9. doma Lomnice n. P. (17.00)

Letošní formát krajské ligy

ÚČASTNÍCI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: HC Dvůr Králové n. L, SK Třebechovice pod Orebem, Stadion Nový Bydžov, HC Jaroměř, Spartak Nové Město n. M. , BK Nová Paka, HC Náchod, HC Opočno, HC Trutnov

ÚČASTNÍCÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: HC Spartak Choceň, HC Chrudim, HC Litomyšl, HC Slovan Moravská Třebová, HC Hlinsko, TJ Lanškroun, HC Spartak Polička

1. část / základní část Skupina H. Královéhradecký kraj: Základní část se odehraje dvoukolově každý s každým – celkem 16 utkání, které rozhodnou o pořadí pro druhou část. Týmy umístěné na 1. až 4. místě postupují do skupiny A. Týmy na 5. – 9. místě budou hrát ve skupině B. Skupina P. Pardubický kraj: Základní část se odehraje dvoukolově každý s každým – celkem 12 utkání, které rozhodnou o pořadí pro druhou část. Týmy umístěné na 1. až 4. místě postupují do skupiny A. Týmy na 5. – 7. místě budou hrát ve skupině B.

2. část / nadstavbová část Skupina A: Skupinu A hrají 4 nejlépe umístěné celky z Královéhradeckého kraje a 4 nejlépe umístěné celky z Pardubického kraje dvoukolově každý s každým – celkem 14 utkání, které rozhodnou o pořadí pro třetí část. Do tabulky nebudou započítány výsledky z první části soutěže. Skupina B: Skupinu B hrají týmy umístěné na 5. a horším místě z obou krajů dvoukolově každý s každým – celkem 14 utkání, které rozhodnou o pořadí pro třetí část. Do tabulky nebudou započítány výsledky z první části soutěže.

3. část / play off OSMIFINÁLE – Osmifinále play off hrají týmy umístěné na 1. – 16. místě. Dvojice budou sestaveny dle pořadí týmů ve druhé části soutěže: 1-16, 2-15, 3-14.., poražení v soutěži končí. ČTVRTFINÁLE – Čtvrtfinále hrají vítězové osmifinále. Dvojice budu sestaveny dle pořadí týmů ve druhé části soutěže. Vítězové postupují do semifinále, poražení v soutěži končí. SEMIFINÁLE – V semifinále se utkají vítězové čtvrtfinále. Dvojice budu sestaveny dle pořadí týmů ve druhé části soutěže. Vítězové postoupí do finále, poražení mohou hrát o 3. místo. O 3. MÍSTO – Poražení semifinalisté sehrají dvě utkání (venku, doma). FINÁLE – O vítěze KLM se hraje na tři vítězná utkání.