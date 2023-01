Trenér do hry a hned výhra sezony. Horalé do nadstavby s desetibodovým polštářem

V zápase se šesti kanadskými body blýskl matador Jan Hlaváč, výjimečný byl ale duel také pro bratrské duo Tomáš Jirků (31) & Adam Jirků (19). Problémy s absencemi v kádru totiž realizační tým horalů vyřešil nasazením hlavního kouče do hry a o dvanáct let mladší Adam se tak dočkal prvního mistráku po boku svého vzoru.

Bratři v triku, zleva Tomáš a Adam Jirků.Zdroj: Martin AbrahámAdame, hádám správně, že pro vás středeční utkání v Benátkách bylo něčím jiným než každý jiný zápas?

Je to tak, aktuálně máme v týmu velikou marodku, takže po dvou letech oblékl výstroj brácha a naskočil po jednom tréninku do ostrého zápasu. Přesto odehrál dobré utkání. Určitě to byl pro nás velmi speciální zápas, protože nás přijela podpořit i spousta fanoušků a vytvořili skvělou kulisu. Tímto bych jim chtěl poděkovat.

Stihl jste třeba počítat, kolikrát jste se s bráchou na ledě potkali a zda jste si třeba i vzájemně vyměnili puk?

Nepočítal jsem to (usmívá se), ale jednu velkou šanci na skórování jsme měli. Brácha vyvezl puk z obranné třetiny a dostali jsme se tak do situace tři na dva. Nahrával mi puk za modrou čarou, já se pokoušel vystřelit na bližší tyč, ale brankář to ramenem vyrazil.

Co jste vlastně říkal na bráchův výkon? V mistrovském utkání se na ledě objevil, jak říkáte, po bezmála dvou letech.

Byl jsem dost překvapený. Po tak dlouhé době a víceméně bez tréninku naskočit do zápasu, odehrát ho pak celý na tři obrany, to je fakt náročný. Myslím si, že to zvládl skvěle a má můj obdiv. Doufám že si spolu zahrajeme víckrát.

Vrchlabští fanoušci vytvořili hráčům doslova domácí prostředí.Zdroj: Supras VrchlabíAbychom kouče jen nechválili: hákování, podrážení, hrubost. Tomáš během zápasu usedl hned třikrát na trestnou lavici! Schytal to od spoluhráčů, jindy svěřenců?

S klukama jsme mu to dali trošku sežrat, navíc si vyslechl i „názor“ od vrchlabských fanoušků, kteří nás přijeli podpořit a po faulech na něj pořvávali (smích).

Tak jako tak vám závěrečná bitva v základní části vyšla parádně. Asi jste ale nečekali podobný průběh poté, co Benátky předváděly ve druhé polovině sezony, je to tak?

Určitě ne, čekali jsme boj do poslední minuty. Víme, že mají dobré hráče, co umí dát gól, ale ty jsme si pohlídali. Musím podotknout, že nám výborně zachytal gólman a v koncovce jsme byli téměř stoprocentní. Po dlouhé době nám vycházely přesilovky a celkově jsme odehráli dobrý zápas.

První vzájemný zápas s tímto soupeřem jste přitom prohráli. Jak příjemné pak bylo vést už po osmi minutách 4:0? To vám utkání natolik sedlo?

Do Benátek jsme jeli s tím, že ty tři body si domů prostě odvezeme. Navíc, jak říkáte, měli jsme jim co vracet po nepovedeném prvním zápase s nimi doma, kde jsme těsně prohráli. Takže motivace je porazit byla velká, obzvlášť v tak oslabené sestavě s trenérem v poli.

Tabulka skupiny Západ po odehrání základní části čítající 30 kolZdroj: denik.cz

Dlouhodobá část je zdárně za vámi a teď je na obzoru nadstavba. Jaké zde bude mít Stadion cíle?

Cílem bude udržet se v první šestce, abychom se vyhnuli předkolu a hrát zápas od zápasu co nejlíp, bavit naše fanoušky a dobře se připravit na play off.

Nelze než nesouhlasit. V tomto ohledu se jistě jeví skvěle náskok deseti bodů na v tabulce sedmou pražskou Kobru, že?

Přesně tak. Chceme se udržet v nejlepší šestce, ale zároveň se neustále koukáme před sebe. Chtěli bychom se ještě dotáhnout na aktuálně páté Ústí a potrápit ty týmy, co jsou v tabulce před námi. Samozřejmě desetibodový náskok na Kobru je dobrý, navíc máme možnost jim hned tuto sobotu odskočit ještě o víc bodů.

Adam Jirků v sezoně nasbíral zatím sedm branek a šest gólových asistencí.Zdroj: Anton Martinec

Adame, pro vás je tohle první sezona v dospělém týmu Vrchlabí. Na kontě máte sedm branek a šest asistencí, jak se vám zatím hraje, jak jste celkově v dresu s Krakonošem na hrudi spokojen?

Jsem velmi spokojen, ačkoliv je sezona trošku jiná než ty předchozí, protože kromě hokeje navíc jezdím do Prahy do školy. Takže jsem furt ve škole, v autě nebo na zimáku (úsměv). V tomhle je to trošku náročnější než třeba sezony předchozí. Ale klub mě plně podporuje, za což jsem nesmírně rád a navíc hraji za tým, kde jsem vyrostl a který je mi za všech nejblíž.

Vaši vrstevníci před týdnem v kanadském Halifaxu vybojovali stříbrné medaile. Co jste na jejich tažení světovým šampionátem říkal a máte v reprezentaci nějaké kamarády či bývalé spoluhráče?

Všechny zápasy jsem sledoval a naši hráli výborně. Je skvělý, že se udělal úspěch po tolika letech a určitě jenom dobře pro český hokej. Mám tam dva kamarády, spoluhráče. Jedním z nich je Jarda Chmelař, který hrál se mnou v osmé třídě jednu sezonu ve Vrchlabí, kdy jsme byli spojeni s Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem pod škatulkou HC Krkonoše. Druhým je pak Lukáš Pajer, s nímž jsem hrál čtyři nebo pět sezon v Hradci. Ale všechny kluky znám dobře jako hráče, protože většina z nich byli mými protihráči v dorosteneckých a juniorských soutěžích.

Jak už jste zmínil, v nadstavbové části vás na úvod čeká pražská Kobra. S čím do hlavního města pojedete a jak se na celou tuto fázi sezony těšíte?

Budeme chtít dobře vstoupit do nadstavby, takže na Kobru si jedeme pro tři body. Všechny zápasy v nadstavbě budou s kvalitními soupeři a všichni budou chtít zabojovat o první šestku. Navíc zápasy s kvalitními týmy nám sedí, takže se na to moc těšíme a doufám, že budeme bavit naše fanoušky a bude se vyhrávat.

Sobotní program 1. kola nadstavby, skupina A – 16.00: Ústí nad Labem – Tábor. 17.00: Příbram – Chomutov. 17.30: Mostečtí Lvi – Letňany. 18.00: Kobra Praha – Vrchlabí. Skupina B – 18.00: Cheb – Benátky nad Jizerou, Děčín – Klatovy, Jablonec nad Nisou – Písek. 18.30: Řisuty – Hronov.