HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta) – Abraham, Tržický, Charvát, Pavlů, Bitman, Had, Mrkvička – Nevyhoštěný, Brokeš, Kačírek – Hric, Homolka, Kapička – Jursa, Folda, Plíhal – Hájek, Bouřil. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Marek (3. Brázdil) – Vašíček, Voňka, Karlík, Matějíček, M. Tondr, Muška, Petira, Franc – M. Procházka, J. Dvořák, J. Ježek – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Moučka, Dušek – Vácha, Hoskovec, Bucek.

Hosté se dokázali oklepat, ještě do konce první třetiny vyrovnali na 3:3 a zápas v čase 51:24 rozhodl útočník Půhoný, jenž dokonal velký obrat i vlastní hattrick.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.