„Hlavní důvod mého působení v Nové Pace je můj bratr, který zde bude působit jako jeden z trenérů a také velmi dobré hokejové zázemí. Na sezonu se samozřejmě moc těším a doufám, že se mi budou vyhýbat zranění, abych byl v plné síle a mohl odehrát co nejvíce zápasů,“ říká před startem nového angažmá zkušený forward.

Po sezoně udělalo vedení novopacké organizace několik změn. Na post hlavního trenéra angažovali bruslaři právě Petra Hlaváče. Tou nejzásadnější změnou je však nově domluvená spolupráce s prvoligovým Vrchlabím. Ta by měla Nové Pace pomoci dostat se do vytouženého play off.

„Očekávám a doufám, že se nám podaří postoupit do vyřazovacích bojů a že kluci budou mít z hokeje radost a budou se těšit na každý zápas,“ doplnil dvojnásobný mistr světa.

Hlaváč však není jedinou posilou novopackého celku. Vedení přivedlo zpět Michala Nevyhoštěného a nové hráče mezi nimiž je i Tomáš Nezbeda, rodák a odchovanec z Nové Paky. A mimo jiné udrželo opory z týmu, který vybojovaly v sezoně 2018/19 postup do třetí nejvyšší hokejové ligy ČR, kde Paka bude působit i v nové sezoně.

A jak vidí novou sezonu jednatel novopackých Bruslařů Bohumil Šmika?

„Udělali jsme maximum, aby v Nové Pace druhá liga pokračovala. Stojí za tím úsilí mnoha lidí z naší organizace, kteří se přes léto nezastavili. Chceme, aby Nová Paka získávala na hokejové mapě silné povědomí a tím reprezentovala naše malé město po celé České republice. Máme zde obrovský potenciál, který se začíná naplňovat. U mládeže dnes vidíme mnoho nadějí do budoucna. Letos chceme hrát v tabulce hodně vysoko. Diváci snad uvidí atraktivní útočný hokej plný gólů. Chceme, aby na naše zápasy chodilo pravidelně kolem 800 diváků.“