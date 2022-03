Ve fantastické kulise, jaká v neděli panovala na zimním stadionu pod Hankovým domem se z postupu radoval také nejproduktivnější obránce vítězného mužstva v sezoně MICHAL PETIRA (27), jenž se v odpovědích na deset otázek vrátil jak k sérii s Mostem, tak k dosavadnímu průběhu sezony.

Rodos si zahraje finále druhé ligy. Dvoráky do něj poslali Brázdil s Bláhou

Jak s odstupem času hodnotíte nedělní sedmý semifinálový duel? Byl to pořádný nápor na psychiku vás hráčů?

Byl to sedmý zápas série, to samo už mluví za vše, nikdo nechtěl udělat zbytečnou chybu. Bylo jasné, že jde o poslední zápas, který musí rozhodnout a vždycky to člověk bere jinak. Prostě jde o to, zda půjdeme dál nebo pro nás sezona úplně skončí. Samozřejmě bylo cítit, že ten nápor na nás byl větší než kdy před tím. Pokud mám ale samotné utkání hodnotit, pak bylo naprosto vyrovnané a nic mu nechybělo. Hrálo se v parádní atmosféře a rozhodly nájezdy, které jsou vždycky loterií. Nakonec jsme je zvládli lépe a jsme za to jen a jen rádi.

Semifinále v číslech. Oba týmy se obešly bez využití přesilovky!



1. zápas: Rodos – Most 3:1. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 452.

2. zápas: Most – Rodos 6:3. Vyloučení: 6:4. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 338.

3. zápas: Rodos – Most 2:3sn. Vyloučení: 1:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 520.

4. zápas: Most – Rodos 0:3. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 381.

5. zápas: Rodos – Most 1:3. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 552.

6. zápas: Most – Rodos 2:4. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 585.

7. zápas: Rodos – Most 3:2sn. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 767.

Nápor na psychiku to byl i pro fanoušky. Co jste říkal na kulisu sedmého zápasu a zažil jste na vašem stadionu někdy něco podobného?

Atmosféra byla v neděli opravdu vynikající a bylo to napínavé od začátku do konce. Fanoušci nás podporovali v celém zápase a určitě nám jejich pomoc Fanoušci HC RodosZdroj: Miloslav Knaphodně pomohla. Ostatně všichni víme, že právě dvorští příznivci patří k nejlepším v celé druhé lize a dokážou vytvořit výbornou kulisu. Jako tým jsme je samozřejmě vnímali a děkujeme za podporu.

S Mostem jste v této sezoně odehráli 13 vzájemných utkání a všechna byla ohromně vyrovnaná. Souhlasíte, že postoupil šťastnější tým? Kdy v sérii jste se vlastně cítil nejhůř a bál se, že to nedopadne?

Nejhůř se mi usínalo asi po třetím zápase, v němž jsme Mostu doma podlehli v nájezdech a oni šli v sérii poprvé do vedení. Mají velmi kvalitní mužstvo a v sezoně to s nimi bylo vždycky vyrovnané. Určitě jsme byli šťastnější, ale osobně si myslím, že i o chlup lepší.

Co byste vlastně řekl na adresu soupeře, poraženého Mostu? Sami dvorští příznivci neváhali uznat jeho kvalitu, hokejovost a sympatie.

Most byl těžký a vážně kvalitní soupeř. Dělali nám problémy už v základní části, kde jsme je sice pětkrát porazili, ale ve všech případech šlo o vyrovnané zápasy. Mají velmi organizované mužstvo a určitě si zaslouží uznání, hráli skvěle.

Čím si vysvětlujete, že se vám vlastně víc dařilo v hale soupeře? Ono to tak trochu platilo i v základní části, kdy jste doma poztráceli nezvykle dost bodů.

Je to pravda. Venku se nám hraje vždycky trochu uvolněněji než u nás před plnými tribunami. Domácí tým většinou musí tvořit a to nám vyhovuje. Naopak na vlastním ledě máme v hlavách, že nesmíme zklamat naše fanoušky, ten tlak je tam větší. Navíc jsme kolikrát v sezoně hráli do plných a to se občas hraje blbě.

Bydžovští uspěli i v Chrudimi a skončili třetí. KHL ovládli favorizovaní Kohouti

Buď jak buď, v neděli to nakonec dopadlo. Vyhráli jste po samostatných nájezdech. Nebýt však vynikajícího výkonu gólmana Jaroslava Brázdila, zápas a celá sezona by pro vás skončily dřív, že?

Je to tak. Jarda Brázdil nás drží celou sezonu, je to vynikající gólman, na jakého se můžeme stoprocentně spolehnout. Plno zápasů nám vyhrál, ve velké spoustě duelů hrál významnou roli, především pak v postupu ze semifinále. Doufám, že mu forma vydrží i do finále proti Letňanům.

Výsledek série: 4:3 na zápasy

Celkový počet branek: 36 (19:17)

Počet vyloučených: 49 (24:25)

Góly v přesilovkách: 0 (0:0) (!)

Góly v oslabení: 5 (2:3)

Počet diváků: 3595 (2291 – 1304)

Výbornou formou se ale po celou sezonu prezentuje celá řada vašich hráčů, třeba i ten s číslem 24 na zádech. Jste spokojen s tím, jak se vám letos daří?

Hádáte správně (usmívá se), určitě spokojený jsem Na druhou stranu nejde o to, jak se daří mě nebo někomu jinému, týmový úspěch je pro nás všechny důležitější.

Hrajete za Rodos už pět let. Cítíte se ve Dvoře Králové nad Labem řekněme jako doma?

Ve Dvoře Králové nad Labem jsem fakt spokojený a cítím se tu dobře. Všichni okolo týmu se snaží dělat maximum, abychom byli úspěšní a uskutečnili přání pana Vasila Teodoridise. Bez něho by hokej ve městě určitě nebyl tam, kde momentálně je. Patří mu velké uznání.

Michal Petira ve finále proti Mostu.Zdroj: Miloslav Knap

Nyní je před vámi velké finále. Zbyl vám všem i po sedmizápasové bitvě s Mostem dostatek sil na Letňany?

Určitě jo! Jdeme do finále, vložíme do něho poslední zbytky sil a budeme ho chtít vyhrát.

Jičín padl ve finále KLM podruhé, Turnov má blízko k zisku titulu

Vy jste hrál dva roky druhou nejvyšší soutěž ve Francii. Přesto, může být právě letošní sezona vrcholem vaší dosavadní kariéry?

To je teď těžké říct. Také ve Francii se nám podařilo dostat do finále, navíc jsme ho vyhráli a postoupili pak do nejvyšší soutěže. Proto si myslím, že na odpověď je teď ještě brzy. Uvidíme po konci aktuální sezony.