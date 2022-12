Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje je už od poloviny listopadu rozdělena na dvě poloviny. Kdo si ale myslí, že v B skupině nadstavbové části se hraje nudnější hokej, ten je na omylu. Od úvodních kol to doslova padá i mezi týmy druhého sledu, což potvrdilo i středeční šestí dějství.

Nezastavitelný Hnik katem lídra tabulky. Oslabená Jaroměř šokovala Nový Bydžov

Jak se zdá, druhá osmička mužstev se chce na blížící se play off připravit co nejlépe, to aby favority ve vyřazovací části dokázala ještě pořádně prohnat.

Krajská liga, nadstavbová skupina B – 6. kolo

Hitem 6. kola byl přímý souboj o první příčku. Hokejisté Hlinska v něm proti Chocni vyhráli první třetinu a náskok 2:1 drželi ještě sedm minut před koncem. Pak ale Spartak udeřil dvěma slepenými góly a z horkého ledu Horses si odvezl jak cenné tři body, tak nově i pozici lídra tabulky.

Kapitán Trutnova Jiří ŠimoníčekZdroj: sktrebechovice-hokej.czSoubojem hraným v nejlepší kulise bylo měření sil mezi Trutnovem a Třebechovicemi. Oba celky měli před vzájemným duelem na kontě dvanáct bodů. Střelecký účet zápasu otevřel již po 26 vteřinách domácí Roman Vondráček a to ještě nikdo netušil, jako show si pro diváky připravila jeho útočná formace. Trio Vondráček - Šimoníček - Smékal v utkání nasbíralo dohromady neskutečných 21 kanadských bodů, přičemž jeden „povolilo“ obránci Lukáši Junkovi. První trutnovská formace se tak výraznou měrou podílela na výsledku8:5, hosté při vší snaze na břehu Úpy neměli šanci na úspěch.

Kanadské body HC Trutnov v utkání: Roman Vondráček 8 (4+4), Jiří Šimoníček 6 (3+3), David Smékal 7 (1+6), Lukáš Junek 1 (0+1).

Zbylé dva zápasy byly jasnou záležitostí favoritů. Na Královéhradecku vyhrál Náchod 7:2 nad Opočnem. Dvěma góly k tomu přispěli Filip Havrda a Tomáš Hynek. Na Pardubicku shodně sedm branek nasázeli hráči Lanškrouna soupeři z Poličky (7:1). Hattrickem se blýskl útočník Tomáš Markl.

Dlouhá šňůra porážek konečně přetržena. Vlky si ochočili mladíčci Putz s Horkým

Soutěž pokračuje v neděli sedmým dějstvím a šlágrem kola bude duel vedoucího Hlinska s Trutnovem.

Hlinsko – Choceň 2:3

Fakta – branky a nahrávky: 6. Kubal (Jílek, Štěpánek), 14. Kišš (Nepokoj, T. Prachař) – 4. P. Prachař (Krejza, J. Polák), 53. J. Krejza (Pilař), 55. Adámek (M. Novák). Rozhodčí: J. Čížek – M. Schaffer, K. Hájková. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 109. Třetiny: 2:1, 0:0, 0:2.

HC Hlinsko Horses: V. Saifr (J. Švec) – J. Bouška, P. Fink, M. Nepokoj, J. Hamák, P. Beneš, L. Poskočil, T. Hudec – M. Zdražil, T. Grygar, O. Karásek, P. Kubal, D. Brožek, J. Hron, M. Kišš, T. Prachař, J. Jílek, P. Štěpánek. HC Spartak Choceň: J. Valenta (R. Bednář) – M. Kalous, M. Novák, J. Knytl, M. Pecháček – M. Lichtág, L. Procházka, M. Pilař, P. Prachař, J. Krejza, J. Polák, D. Farkas, M. Adámek, V. Michalec, M. Pulpán.

Hokejisté Hlinska a Chocně se stejně jako další dvojice 6. kola nadstavby potkali potřetí v sezoně.Zdroj: hchlinsko.cz

Trutnov – Třebechovice p. O. 8:5

Fakta – branky a nahrávky: 1. Vondráček (Smékal), 13. Šimoníček (Smékal, Vondráček), 16. Šimoníček (Smékal, Vondráček), 31. Vondráček (Junek, Šimoníček), 35. Vondráček (Smékal, Šimoníček), 37. Smékal (Vondráček), 46. Vondráček (Smékal, Šimoníček), 48. Šimoníček (Vondráček, Smékal) – 2. Sajdl (Šeda, Kellner), 36. T. Drašnar (Jušta, Sajdl), 39. Kostka (Jušta), 43. T. Drašnar (Wolf), 58. Zahradník (Šeda, Sajdl). Rozhodčí: Petr – Všetečka, Vodička. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:1. Diváci: 141. Třetiny: 3:1, 3:2, 2:2.

HC Trutnov: Pluháček (D. Krejčí) – L. Vácha, J. Zákravský, T. Křížek, Chaloupka, Z. Křížek, L. Junek – D. Smékal, Šimoníček, R. Vondráček – Švadlák, Vognar, Luštinec – Bureš, Oppelt, Mach – R. Janoušek. SK Třebechovice pod Orebem: T. Petrů (J. Vaněk) – Hanousek, Kostka, M. Mlateček, Kellner, Dittrich, D. Souček – J. Wolf, T. Drašnar, Jušta – Sajdl, Zahradník, V. Šeda – J. Drašnar, M. Javůrek.

Náchod – Opočno 7:2

Fakta – branky a nahrávky: 4. Vondřejc, 8. Havrda (Červíček, Vondřejc), 27. Havrda (Matouš), 40. Škoda (Matouš, Hynek), 47. Hynek (Havrda), 49. Hynek (Havrda), 52. Zeman – 16. Kubeček (Srpek), 39. Dudadík (Veselý). Rozhodčí: L. Machač – M. Bednář, Runštuk. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 48. Třetiny 2:1, 2:1, 3:0.

HC Náchod: Š. Kouba (J. Novotný) – Sodomka, Štěpán, P. Škoda, D. Novák, Vytlačil – Vondřejc, Kubasa, D. Matouš, Červíček, T. Hynek, Bořuta, Verevochkin, F. Havrda, P. Zeman. HC Baroni Opočno: Lequin (M. Šinkora) – E. Veselý, Podzimek, Pánek, Kulhánek – Srpek, Dudadík, Kubeček, Škrabal, V. Koudelka, Mervart, Steklík, J. Čapek.

Lanškroun – Polička 7:1

Fakta – branky a nahrávky: 16. J. Řehák (Kačerovský, Šembera), 20. Vogel (Kačerovský, Šembera), 31. Janík (Nastoupil, Macháček), 34. T. Markl z trestného střílení, 37. T. Markl (Pražák), 39. Nastoupil, 60. T. Markl (Pejcha, Vogel) – 48. Pazourek (Tobiáš, Krajíček). Rozhodčí: Rulíček – M. Javůrek, P. Kolář. Vyloučení 5:9. Využití 1:0. Diváci: 70. Třetiny: 2:0, 4:0, 1:1.

HC Orli Lanškroun: P. Řoutil (K. Nimmerrichter) – Kužílek, D. Šlezingr, O. Marek, T. Pražák, Nastoupil, M. Macháček, A. Zedníček – J. Řehák, J. Pejcha, T. Markl, Švub, T. Dvořák, Vogel, D. Kačerovský, M. Šembera, M. Janík. HC Spartak Polička: J. Ehrenberger – Elis, J. Čermák, R. Prokopec, Boštík, Nunvář – Šerejch, Zobač, J. Vondra, O. Tobiáš, Bělský, Šváb, D. Pazourek, L. Krajíček, J. Nečas.

Aktuální tabulka

1. HC Spartak Choceň 6 5 0 0 1 29:20 15

2. HC Hlinsko 6 4 0 0 2 35:19 12

3. SK Třebechovice p. O. 6 4 0 0 2 36:27 12

4. HC Trutnov 6 4 0 0 2 33:24 12

5. TJ Lanškroun 6 3 0 0 3 22:23 9

6. HC Náchod 6 2 0 0 4 22:27 6

7. HC Spartak Polička 5 1 0 0 4 13:23 3

8. HC Opočno 5 0 0 0 5 11:38 0

Program 7. kola – neděle 17.00: Choceň – Opočno, Polička – Třebechovice pod Orebem, Lanškroun – Náchod. 17.30: Hlinsko – Trutnov. Dohrávka 3. kola – pátek 18.30: Polička – Opočno.