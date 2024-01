Cíl pro vstup do nadstavby: předskočit Děčín a snížit ztrátu na pražskou Kobru

Oba východočeské kluby jdou do nadstavbové části s cílem minimálně neklesnout z pozic, které si uhrály v dlouhodobé fázi soutěže. Horalé by se však rádi posunuli z šesté na čtvrtou příčku a v Hronově si s ohledem na účast v play off dokola opakují, že stále není nic ztraceno.

Cesty hokejistů Vrchlabí a Hronova se v nadstavbové fázi sezony rozcházejí. Horalé budou hrát v takzvané části vítězů, Wikov v části poražených. | Foto: Anton Martinec