První zápas, gól v čase 20:22. Druhý duel, branka v čase 20:20! To je vizitka slovenského útočníka ve službách Hradce Králové Lukáše Cingela. Zkušený forvard, který po sezoně na východě Čech končí, je na začátku čtvrtfinále play off proti Liberci střelecky při chuti. V obou domácích zápasech otevřel rodák ze Žiliny skóre, ale až v pondělním druhém mači to proti Tygrům stačilo na zisk bodu. Série se za stavu 1:1 přesouvá na sever. „Bude to asi až do konce vyrovnané. Je to o maličkostech, o každém jednom gólu. Nic jiného se od této série nedá čekat,“ říká Cingel.

Hokejisté Hradce Králové slaví gól Lukáše Cingela ve čtvrtfinále play off proti Liberci. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Po dvou zápasech je to 1:1, zasloužený stav?

Těžko říct. Ta série bude o špinavých gólech. Teď je to 1:1 a dá se předpokládat, že to bude pořád stejné.

Lukáš Cingel.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HKVe druhém zápase jste vedli 2:0, ale Liberec vyrovnal a mohl si z Hradce odvézt i druhý bod.

Měli jsme odskočit do většího vedení, to se bohužel nestalo, ale je super, že jsme utkání ubojovali. Teď si musíme odpočinout a jet do Liberce připraveni.

Zápas ovlivnila nevyužitá přesilovka pět na tři, která trvala více než minut. Liberec dostala na koně.

To se stane, že se přesilovka nepovede. My to však do dalších zápasů musíme zlepšit a je pravda, že se pak zvedli.

V prvním duelu jste dal gól 22 vteřin po začátku druhé třetiny, v tom druhém ještě o dvě vteřiny dřív, co jste si k této shodě řekl?

Vůbec jsem si to neuvědomoval, až po zápase mi někdo v šatně říkal, že to bylo skoro stejně. Super, že gól padl a my měli dobrý vstup.

Branku zkoumali ještě rozhodčí u videa, věděl jste, že bude platit?

Nemyslel jsem si, že ho neuznají, žádné kopnutí tam nebylo, proto jsem věřil, že bude platit.

Hradecká odpověď, na sever Čech za stavu 1:1. Výhru v závěru zařídil Klíma

Vaše góly z předbrankového prostoru, jsou to ty špinavé, které rozhodují play off?

Ano. Musíme chodit do branky, pak se budou puky odrážet pro nás. Samozřejmě to tam bolí, ale je to play off.

Hradecké branky zatím dáváte jen vy a Kevin Klíma…

Je úplně jedno, kdo je dává. Příští zápas to může být někdo jiný. Hlavní je, že hrajeme týmově. Teď to padá nám dvěma, což je super.

Vedli jste o dvě branky, ale o náskok jste přišli.

Liberec je kvalitní mužstvo. My jsme měli výpadky, ale šli jsme si zatím. Může se to zlomit kdykoliv, těžko se to hodnotí. Série mohla být 2:0 pro nás, ale také jsme mohli ztrácet.

Dvě minuty před koncem rozhodl o výhře Klíma, jak velká byla euforie?

Obrovská! Dobře, že to prostřelil.

Pokračování série



3. zápas, čtvrtek 19.00: Liberec - Hradec

4. zápas, pátek 17.00: Liberec - Hradec

Byly nějaké rozdíly mezi oběma zápasy?

Hráli jsme jednodušeji. Jsme energický tým a potřebujeme tak fungovat.

Na branku jste vyslali 50 střel, pěkné číslo.

Ano, hezké, ale příště musíme být efektivnější.