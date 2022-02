„Dlouhodobě víme, že Olomouc je bojovný tým, ukázal to i tentokrát. My jsme bohužel dostali první gól, o to více jsem rád, že za to kluci vzali a postupným tlakem jsme zápas otočili na naši stranu,“ hodnotil utkání asistent trenéra Hradce Ladislav Čihák.

První třetina zápasu nabídla opravdu tvrdou řežbu, nad střelci však kralovali gólmani. Branky tak začaly padat až v prostřední periodě. Nejprve dostal do vedení Olomouc Ostřížek, který v přesilovce prostřelil Kiviaha mezi betony. Mountfield inkasoval poprvé po 150 minutách. Jenže Hradec po brankách Kevina Klímy a Ščerbaka do sirény otočil vývoj utkání.

Východočeši pokračovali ve zodpovědném výkonu i ve třetí třetině, přidali další dvě branky a dokráčeli si pro zasloužené vítězství. Třetí hradecký gól zaznamenal Lukáš Cingel. Slovenský forward se trefil poprvé od návratu po dlouhodobém zranění. „Je opravdu těžké do toho znovu naskočit, tempo je jiné než v trénincích. Doufám, že se do toho brzy dostanu a budu schopný týmu pomoci,“ uvedl spokojený Cingel.

Hradec Králové - Olomouc 4:1

Fakta – branky a nahrávky: 25. Kevin Klíma (Blain), 32. Ščerbak (Blain, Cingel), 50. Cingel (Orsava), 58. Oksanen (Orsava, Jank) – 22. Ondrušek (J. Doktor, Navrátil). Rozhodčí: Lacina, Kika – Komárek, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:0, 2:1, 2:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava. HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, A. Rutar – Kusko, J. Knotek, J. Doktor – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Michal Kunc, Klimek, Bambula – Burian, Lichanec, V. Brož.