Každý správný hokejový fanoušek tohle jméno zajisté zná. David Kočí proslul svými bitkařskými schopnostmi ve slavné kanadskoamerické NHL, kde působil třeba v Chicagu, Tampě, St. Louis či Coloradu. Za mořem posbíral 142 startů a absolvoval nespočet pěstních soubojů.

Ještě než skončil aktivní kariéru, začal pomalu ochutnávat trenérský chlebíček u mládežnických týmů. Nejprve působil v pražské Spartě a poté v Chomutově. Od této sezony je hlavním koučem juniorů Mountfieldu Hradec Králové. A týmu se pod jeho vedením daří znamenitě, neboť vede nejvyšší soutěž!

Jak jste zatím spokojen se sezonou? Co je předností mužstva?

Samozřejmě jsem spokojený, protože jsme dokázali vyhrát spoustu utkání a pohybujeme se na špici tabulky, což je vždycky strašně příjemné. Myslím si, že přednost týmu je v pracovitosti na trénincích, která je nadstandardní. Z toho pak plynou výsledky v zápasech. Další pozitivum vidím v rychlosti našich hráčů. Domnívám se, že zatím všechny týmy jsme dokázali přebruslit a vytvářet si spoustu šancí. To je obrovská přednost týmu.

Naopak co vidíte jako nedostatek? Na čem se snažíte nejvíce pracovat?

Neustále vidím spoustu nedostatků (usměje se). Jednoduše ztrácíme kotouče v útočném pásmu. Útočníci mají někdy problém udržet se na puku v útočném pásmu. Stále potřebujeme pracovat na rozehrávce v obranném pásmu. S tím souvisejí i následné přihrávky. To všechno potřebujeme dávat do kupy. Takže těch nedostatků je pořád dost a musíme na tom neustále pracovat.

Může být tenhle tým takto vysoko i na konci sezony? Těžko se dá predikovat, ale cíl to nejspíš je.

Určitě může. Můžeme vyhrát každý zápas. Problém je v tom, že se musíme snažit o vyrovnané výkony. Když dokážeme každé utkání přijít a pracovat na sto procent, nejenom útočit, ale i vracet se zpátky, být koncentrovaní, tak můžeme zvládnout každý duel a být na špici. Někdy mi připadalo, že tým byl trošku namlsaný výhrami a nebyla tam stoprocentní koncentrace na výkon. To je potom nebezpečné a můžete pak ztratit zápas, což se nám stalo třeba s Litvínovem jedenáct vteřin před koncem. To znamená, že je třeba být opatrný a pokorný. Když budeme mít pokoru i pracovitost, tak určitě můžeme figurovat na špici.

Sešel se silný ročník? Můžete popsat váš tým? Jak to máte složené, jak fungujete, kolik hráčů přesouváte z dorostu a podobně.

Těžko říct. Nevím, jestli se zrovna sešel silný ročník nebo ne. Na to nedokážu odpovědět. V minulosti jsem tady nebyl, takže to nemůžu nějak hodnotit. Kluky zase až tak neznám. Nicméně máme tu reprezentanty, mladí kluci jsou v nároďáku. Jsou to hlavně hráči ročníku 2003, co k nám chodí z dorostu. Jsou hodně šikovní. Většina z nich je v reprezentační sedmnáctce, ale v osmnáctce zase nikoho moc nemáme, akorát jednoho kluka v širším kádru. Do devatenáctky se teď dostali dva hráči – Morong a Poppel. Ti už s námi ale poslední duely nebyli, neboť chodili hrát za Kadaň. Takže šikovné kluky tu máme.

Každopádně asi dochází k větší rotaci v týmu. Je to tak, že dva tahouni najednou odejdou do Chance ligy mužů a nahradí je dorostenci? Můžete to porovnat i s jinými kluby?

Řekl bych, že je to všude podobné. Samozřejmě ti dva kluci hráli výborně. V těžkých momentech, kdy se zápas lámal, dokázali dát důležité góly. Nicméně když sleduji hru celého mužstva, tak si šance vytvářejí všechny lajny i všichni hráči. Někteří dostanou více prostoru a je to jenom o tom, aby ty příležitosti dokázali proměňovat. Ale jak říkám, celý tým dobře pracuje a vytváří si šance. Povím to jednoduše: pokora, pracovitost a jsme v pohodě.

Jste tu sice první sezonu, nicméně hradecké týmy hrají delší dobu nahoře. Je to podle vás důsledek toho, že se tu pracuje s mládeží dlouhodobě dobře?

Stoprocentně to tak je. Už když jsem přišel, viděl jsem, že kluci mají dobré návyky na ledě i mimo něj, podotýkám nadstandardní návyky. Pracovitost v tréninku je tu nadstandardní. V minulosti jsem byl v jiných dobrých klubech, tak to mohu posoudit. Je to samozřejmě kvalitní práce předešlých trenérů.

Aktuální umístění je už ale práce vašeho realizačního týmu i hráčů. Vytvořila se dobrá parta kolem juniorky?

Parta je fajn, kluci jsou dobří. Nejsou tu nějaké skupinky nebo jednotlivci, kteří by to kazili. Jako trenér cítím, že je tu zdravý kolektiv.

Jaká je spolupráce s asistenty?

Ta je velice dobrá. Petr Luštinec i Mirek Řehák znají kluky. V některých věcech mi dokážou i správně poradit. To se týká například sestavy a míchání lajn. V tomto ohledu jde o fantastickou spolupráci. Trenér brankářů Filip Luňák se svými svěřenci pracuje velice dobře a oni tak patří ke špičce soutěže. Kondiční trenér Jarda Svoboda nám zase pomáhá s přípravou po fyzické stránce. Je vidět, že kluci jsou výborně kondičně připraveni. Ale to není jen o pár měsících, je to dlouhodobé. Nejde přijít a za dva měsíce někoho změnit, jedná se o dlouhodobou práci. Na našem postavení mají všichni velký podíl. Nesmím zapomenout ani na vedoucího mužstva Jardu Zákravského, který vytváří týmu nadstandardní podmínky co se týče servisu kolem šatny a dalších věcí. Všechno tedy klape a funguje, každý v mužstvu i v realizačním týmu má nějakou roli.

Jednoduše řečeno - aktuální výsledek je zásluhou týmové spolupráce všech? Hráčů i personálu kolem.

Stoprocentně! (pt, jv)

Nejvyšší soutěž juniorů:

1. Hradec Králové 29 18 2 5 4 113:65 63

2. Karlovy Vary 30 18 1 3 8 112:74 59

3. Plzeň 28 18 1 3 6 91:61 59

4. Pardubice 28 13 6 0 9 89:63 51

5. Olomouc 29 14 4 1 10 96:84 51

6. Vítkovice 29 13 4 2 10 107:94 49

7. Sparta Praha 29 10 8 2 9 85:84 48

8. Ml. Boleslav 30 12 5 1 12 97:86 47

9. Litvínov 29 10 5 6 8 88:93 46

10. Salzburg 30 13 1 4 12 101:103 45

11. Liberec 29 12 2 5 10 98:102 45

12. Kladno 29 12 2 0 15 104:95 40

13. Chomutov 28 10 3 3 12 68:91 39

14. Kometa Brno 28 11 1 2 14 86:90 37

15. Č. Budějovice 29 9 2 5 13 80:104 36

16. Třinec 29 9 2 4 14 88:100 35

17. Slavia Praha 29 8 1 4 16 63:99 30

18. Zlín 29 7 2 1 19 92:121 26

19. Jihlava 29 5 1 2 21 68:117 19