Fakta – branky a asistence: 20. Romanov (Sýkora, Kozák), 50. Romanov, 57. Duchan (Romanov, Kynčl), 60. Kynčl – 2. Kapička (Abraham, Tržický), 9. Plíhal (Kapička, Brokeš), 20. Plíhal (Kapička), 33. Hájek (Had), 63. Plíhal (Kapička, Abraham). Rozhodčí: Bernat – Všetečka, Hofman. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 272. Třetiny: 1:3, 0:1, 3:0 - 0:1.

Hronov předvedl fantastický finiš, obrat však v prodloužení nedotáhl. Proti byl totiž nejzkušenější Vlk Tomáš Plíhal, jenž v čase 62:25 dokonal hattrick a bonusový druhý bod nasměroval do města skla a bižuterie.

V prostřední periodě de domácí snažili o návrat do zápasu, tato dvacetiminutovka však bezmála třem stovkám divákům přinesla pouze jednu změnu stavu a k neradosti diváků padla branka opět za záda gólmana Nečase.

Na startu 20. minutě sice domácí dokázali přesilovkovou trefou Romanova snížit, sedm vteřin před odchodem do šaten to byl ale znovu Plíhal, kdo vrátil Jabloneckým dvoubrankový náskok.

Utkání na ledě Hronova dalo vzpomenout na týden starý duel Jablonce se Dvorem Králové. Tam domácí Vlci brzy vedli 3:0, ale zbylý průběh zápasu jim nakonec zhořkl (konečný výsledek 3:4). Ve Wikov aréně Severočeši udeřili po 102 vteřinách hry, a když v 9. minutě v početní výhodě Plíhal přidal jejich druhou branku, nevypadalo to s ochotníky vůbec dobře.

Krátce před první brankou odmítl změnu stavu domácí kanonýr Nezbeda, jenž v oslabení pláchl do samostatného úniku, na Brázdila v brance Dvora si ale nepřišel.

Už úvodní dvacetiminutovka dala přítomným najevo, kdo že šel do zápasu v roli favorita. Taktovky se ujali hosté, naráželi však na tuhý odpor nadšeně bojujícího soka. Především pak na výborně chytajícího Denise Vacka v domácí brance. Dvacetiletý gólman dlouho držel bezbrankový stav, překonat jej Denis Vacek, gólman Nové PakyZdroj: Petr ČepekDvoráci dokázali až v polovině zápasu, kdy v rozmezí šesti minut dvakrát udeřil Havlas. Pokaždé mu přitom asistoval kolega z druhé útočné formace Rodosu Valášek.

Hronovští hokejisté do tabulky II. ligy připisují další bodík. | Foto: Zdeněk Šulc

