Vstřelili úvodní gól středečního zápasu. Zaznamenali i poslední dvě trefy atraktivního derby. Přesto odešli hokejisté HC Wikov Hronov z prestižního souboje dvou krajských rivalů jasně poraženi. Horalé totiž stihli rivalovi nasázet sedm branek a v tabulce západní skupiny druhé ligy poskočili na pátou příčku.

Obě krajská derby v této sezoně opanovali hokejisté vrchlabského Stadionu. Odveta na ledě Hronova ale přinesla mnohem jednoznačnější výsledek. | Foto: Václav Mašinda

Naprosto jednoznačným výsledkem skončilo druhé východočeské derby aktuálního ročníku západní skupiny II. ligy. Hokejisté Vrchlabí v něm suverénně vyhráli na ledě Hronova 7:2, když zápasu dominovali ve všech třech třetinách.

II. liga Západ – 29. kolo

Hronov – Vrchlabí 3:7 (1:3, 0:2, 2:2)

Domácí šli do derby s vědomím, že v novém roce ještě nezískali ani bod, to však hráli oba své zápasy mimo vlastní stadion. Na tom svém chtěli fanoušky potěšit a dařit se jim to začalo už po pár odehraných vteřinách.

Momentka z utkání Hronov vs. VrchlabíZdroj: Václav MašindaPo 46 sekundách nabídl soupeři přesilovou hru hostující Chalupa a hned po vhazování předvedl šikovný manévr zakončený gólem Trandin – 1:0. Wikov samozřejmě rychlá branka povzbudila, hosty ale nijak z míry nevyvedla. Už v polovině sedmé minuty stav srovnal trestuhodně neobsazený Krsek, v následné početní výhodě otáčel z takřka stejného místa důrazný Tatar a v 15. minutě hravě skóroval také Kastner – 1:3.

O první přestávce si domácí v kabině měli o čem povídat, domluva ale evidentně nezabrala. Hned po minutě a půl totiž Wikov nabídl soupeři další přesilovou hru a v ní projel okolo zkoprnělých protihráčů jako nůž máslem Kozák, jenž naprosto pohodlně skóroval.

Parádní bekhendovou ranou se ve 34. minutě po brejku prosadil ještě hostující kapitán Urban, další branky ale padaly až v závěrečné periodě. Nejprve navýšili skóre až na hrozivých 1:7 Šlaicher s Chalupou, domácí však v úplném závěru alespoň zmírnili porážku trefami Straky a Murtazina, jenž 17 vteřin před koncem potrestal dvojnásobné vyloučení Urbana.

Fakta – branky a nahrávky: 2. Trandin (T. Hynek), 53. D. Straka (M. Veselý), 60. Murtazin (Voděracký, Táborský) – 7. Krsek (Kynčl), 10. Tatar (Kozák, Kynčl), 15. Kastner (Häusler, Chrtek), 24. Kozák (Kynčl), 34. P. Urban (D. Chalupa, Bendík), 45. Šlaicher (Kastner, Chrtek), 45. D. Chalupa (P. Urban, Kynčl). Rozhodčí: Grygera – Gregar, Kalina. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:2.

HC Wikov Hronov: Pittr (Malychin) – Táborský, M. Veselý, Babrusev, Rubáček, Kopecký, Ondruš, D. Voňka – D. Straka, Lederer, Voděracký – T. Hynek, M. Hájek, Popitič – Plíšek, Trandin, Murtazin – Vaňkovský. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Vacek) – Boukal, Abraham, Srnský, Bendík, J. Kynčl, Häusler, P. Fiala, Kaštánek, Kozák – Chrtek, Kastner, Šlaicher – Krsek, P. Urban, D. Chalupa – A. Jirků, T. Bláha, Tatar – Ji. Jakubec, A. Cerman.

Další výsledky 29. kola: Tábor – Chomutov 2:5, Písek – Příbram 4:3, Kralupy nad Vltavou – Letňany 4:3, Mostečtí Lvi – Cheb 4:3sn, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 7:1, Řisuty – Kobra Praha 3:8.