Kdepak, vítězná šňůra hradeckých hokejistů ještě nekončí. Svěřenci kouče Tomáše Martince v pátečním utkání 24. kola Tipsport extraligy doma složili silnou Plzeň 7:4 a připsali si již osmý vítězný zářez za sebou.

Ladislav Čihák, asistent trenéra Hradce: „Věděli jsme, že přijede bruslivý tým. Chtěli jsme proti němu hrát fyzickou hru. Kluci to plnili a myslím, že v soubojích jsme byli silnější. Dobře jsme odstartovali, ale začátek druhé třetiny jsme zaspali. Soupeř byl sedm osm minut lepší, po zásluze nás potrestal a prohrávali jsme 1:2. Potom jsme se ale zmátořili a začali hrát tu hru, co jsme chtěli, to znamená dobře bruslit, hrát dobře s kotoučem, forčekovat a dohrávat. Měli jsme skvělé pasáže, ve kterých jsme zápas jasně otočili. Trošku mě mrzí třetí třetina, tam jsme měli udělat poctivější práci a i za toho stavu střely zblokovat. Jsem ale rád, že jsme to po pauze zvládli.“

Mountfield má fazonu jako hrom. Tentokrát ho nepoložil ani nepříjemný fakt, že Indiáni ve druhé třetině otočili skóre a téměř v polovině zápasu vedli 2:1. Tím totiž nastartovali neskutečnou hradeckou smršť. Domácí během deseti minut zasadili soupeři pět ran, což bylo dokonalé K.O. Západočeši se sice v závěrečné části dvěma zásahy pokusili o zdramatizování, ale to odmítl finský blesk Oksanen.

Šlágr kola v podobě souboje druhého a čtvrtého mužstva tabulky tak vyzněl lépe pro Východočechy. Ti si díky tomu upevnili druhou pozici v tabulce, na třetí pardubické Dynamo mají k dobru už osm bodů.

V neděli se Hradec pokusí prodloužit vítěznou sérii na ledě páté Mladé Boleslavi. Utkání startuje v 16 hodin.

Hradec Králové – Plzeň 7:4

Fakta – branky a nahrávky: 8. Oksanen (Lev, Smoleňák), 29. Kevin Klíma (Blain), 30. R. Pilař (Šalda, McCormack), 32. Lamper (Orsava), 36. Nedomlel (Jergl, Kevin Klíma), 38. Kevin Klíma (Perret), 60. Oksanen (Koukal) – 22. Čerešňák (Bulíř), 28. Schleiss (Kodýtek), 54. L. Kaňák (Bulíř), 58. Mertl (L. Kaňák). Rozhodčí: Úlehla, Pražák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 4010. Třetiny: 1:0, 5:2, 1:2.

Mountfield Hradec Králové: Š. Lukeš – Kalina, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Jank, McCormack, Nedomlel – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Šalda – Lamper, Koukal, Orsava.

HC Škoda Plzeň: Pavlát (36. Mir. Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, Budík, Kremláček – Dzierkals, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, F. Přikryl, Slanina.