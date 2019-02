Náchodsko – Krajská hokejová liga mužů pokračovala o víkendu odvetnými zápasy. Další mistrovské kolo odehrála i Krajská soutěž mužů.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

KRAJSKÁ LIGA

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – TJ Spartak Nové Město nad Metují 5:3 (2:1, 3:2, 0:0). V souboji celků, které zatím zůstávají za očekáváním, začali lépe hosté. Přesně v čase 2:00 využívá početní výhodu Šimončič a posílá Spartak do vedení – 0:1. Za další dvě minuty však novoměstský Dostál fauluje a početní výhodu využívají i domácí – 1:1. Na konci první desetiminutovky se Novému Městu naskýtá další početní výhoda, Dvůr ji však přečkal a krátce po jejím skončení Vosyka otáčí zápas ve prospěch domácích 2:1.



Také prostřední dějství přináší rychlou branku. Časomíra ukrojila z prostřední třetiny jen něco málo přes dvě minuty, když Fořt upravuje na 3:1. V začínající 25. min. ale nejprve fauluje domácí Husár a o chvíli později jej následuje i spoluhráč Vosyka. Dvojnásobnou početní výhodu hosté nepromarnili, když Šejnoha snižuje na 3:2. V polovině utkání si zahráli dvojnásobnou přesilovku i domácí, Spartak ji však přečkal bez úhony. V začínající 34. min. však přidává čtvrtý domácí gól Szakal a o čtyři minuty později navyšuje skóre na 5:2 Veselý. V polovině 39. min. fauluje domácí Komárek a o minutu později jej z trestné lavice „vysvobozuje" snížením na 5:3 Petr.



Třetí dějství už žádnou branku nepřineslo, i proto zůstávají všechny body ve Dvoře Králové.



Milan Havrda, trenér Nového Města nad Metují: „První třetina byla z naší strany velice dobrá, jenže se soupeř dostal dvěma šťastnými góly do vedení. Ve zbytku zápasu se už hrál vyrovnaný hokej, bohužel pro nás, se smutným koncem."

BK Nová Paka – HC Jaroměř 1:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1). Od samého úvodu se hrál oboustranně pozorný hokej, v němž si oba týmy dávaly pozor na chyby. Tu první udělali domácí, gólman Dressler je však podržel. Pak měl domácí gólman další velice dobrý zákrok při nebezpečné střele hostů, když špičkou pravého betonu poslal kotouč do bezpečí. Domácí se do tempa dostávali pomaleji a pomohlo jim k tomu i vyloučení jaroměřského Hamáčka na konci 8. minuty. V početní výhodě putoval kotouč v útočném pásmu od Vondrlíka na Ersepku, jenž poslal puk na spoluhráče z obrany Poura. Jeho rychlá a tvrdá rána proletěla vším a skončila až v síti – 1:0. O chvíli později měli domácí ještě jednu přesilovku, ale nevyužili ji stejně jako hosté v závěru první třetiny.



Ve druhé třetině byli domácí mírně lepší, jenže velmi dobře hrající trojice domácích útočníků Hloušek – Havelka – Hric nevyužila své příležitosti, když zejména Hric dvakrát razítkoval horní tyč Navrátilovy branky. Necelé tři minuty před koncem druhé třetiny podnikl protiútok hostující Světlík, který nejprve obstřelil domácího obránce a pak se dokázal dostat zpět na svoji odraženou střelu, kterou propasíroval pod domácím gólmanem do sítě – 1:1.



V třetí třetině byl k vidění boj o každý kousek ledu. Výjimečnou příležitost měl hostující Vejman, ale únik mu domácí gólman Dressler zneškodnil. Dobrou šanci měli domácí Zvolenský, Vondrlík a Vacek, ale vždy je hostující Navrátil vychytal.



V pětiminutovém prodloužení nejprve hrozili hosté, pak také domácí, ale v poslední minutě nejprve neproměnili příležitost domácí Kadeřábek s Vondrlíkem. Rychlý protiútok dokázal nejprve Dressler zastavit, ale po zmatku v blízkosti brankoviště dokázal hostující Vejman „došťouchnout" kotouč do novopacké branky a připsal tím bonusový bod Jaroměři.



Pavel Biegl, trenér Jaroměře: „Na Paku se nikdo netěší… Tam se snad nehraje na góly, ale na to, kdo se s kým vícekrát srazil, či kdo koho vícekrát sekl, či píchl holí. Člověk pak počítá dlouhodobě zraněné… Pokud k tomu přijede rozhodčí, který to nevidí anebo vidí, ale nemyslí si, že to jsou fauly, pak je zde velmi těžké hrát hokej. Za této konstelace jsou dva body zlaté."

HC Náchod – HC Jičín 10:2 (2:0, 3:0, 5:2). Domácí k tomuto zápasu nastoupili prakticky kompletní, v brance zkušeného Luňáka, který koučoval ze střídačky, nahradil mladík Mertlík. Hosté přijeli do Náchoda pouze s 11 hráči do pole.



V úvodu brankou neskončily šance domácích Leedera, Macháně ani Stehna. V polovině 10. min. se ale už Leeder gólově prosadil – 1:0. Po necelé minutě Janoušek našel Stehna, který stanovil třetinové skóre na 2:0.



Ve druhé třetině se skóre změnilo už na konci 21. min. zásluhou zkušeného Ježka – 3:0. V polovině 22. min. přidal čtvrtý úspěch Náchoda Zeman – 4:0. Po necelé minutě byl vyloučen hostující Buchar, skóre se ale neměnilo. Jinak tomu bylo v minutě 28., kdy vyloučeného Anděla poslal zpět mezi mantinely parádní ranou od modré Plíhal – 5:0. Ve 36. min. se faulem provinil domácí Verner a po minutě a půl se blýskl Mertlík, když si včasným přesunem k pravé tyči poradil s dorážkou Vondráčka.



Ve třetím dějství padlo nejvíce branek. Nejprve se v polovině 45. min. trefil Ježek – 6:0. V následující minutě přišel nedovolený zákrok hostujícího Anděla a po 11 sekundách byl zásluhou Pánka jičínský bek zpět ve hře – 7:0. Na konci téže minuty fauloval hostující Starý a v tentýž moment obdržel jeho spoluhráč Klaban desetiminutový osobní trest za nesportovní chování. V 52. min. se gólově připomněl opět Pánek – 8:0. V úvodu 53. min. vyfasoval jičínský Krupka dvojitý trest. Po půl minutě Vondráček v oslabení vystihl rozehrávku Vernera a z úniku skóroval – 8:1. Na konci téže minuty ještě ve vlastním oslabení zakončil gólově blafák Hladík – 8:2. Na konci 55. min. s chutí hrající Srba využívá přesilovku a zvyšuje už na 9:2. O minutu později splnil přání fanoušků desátou trefou v síti Vinkláře Zeman a stanovil konečné skóre na 10:2.



Filip Luňák, trenér Náchoda: „K zápasu jsme nastoupili dost netradičně na čtyři útoky a tři obrany, což nám umožnilo zrychlit střídání a soupeře, který přijel jen v jedenácti, ubruslit. Zápas se nám vyvíjel velice dobře, podařilo se nám dostat brzo do vedení a první třetinu zaslouženě vyhrát. Nakonec jsme zvládli celý zápas bez problémů, soupeře přehráli krásnými kombinačními akcemi a skóre završili na krásné desítce. Jen mě mrzí dva zbytečně inkasované góly, protože Venca Mertlík chytal letos poprvé a velice dobře. Zasloužil si udržet čisté konto. Všem hráčům patří za předvedený výkon velká pochvala."

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

HC Hronov – Sokol Semechnice 10:3 (3:2, 5:0, 2:1). Začátek utkání hosté stíhali bruslit, a tak první gól zaznamenal po nevyužité přesilovce až v 7. min. Dudadík – 1:0. V 10. min. překvapil z ostrého úhlu Rojšl semechnického gólmana a zvýšil na 2:0. V 16. min. výborný Ivančic zužitkoval brejk dva na jednoho a snížil na 2:1. V téže minutě hosté po skrumáži Brandejsem dokonce srovnali na 2:2. Tři minuty před první sirénou se protáhl kolem mantinelu Fišer a přetaženým blafákem uzavřel skóre první třetiny na 3:2.



Ve 26. min. nabil Fišer Dudadíkovi a jeho golfák znamenal vedení 4:2. V polovině utkání krásně projel celým hřištěm domácí Exner a s přehledem zvýšil na 5:2. Ve 37. min. Hronov využil Podzimkem přesilovku a na konci druhé třetiny se zapsal do listiny střelců i Pahulák – 7:2. Těsně před druhou sirénou uzavřel brilantní třetinu domácích Ansorge – 8:2.



Poslední třetina se dohrávala jen z povinnosti. Ve 47. min. nádherná dělovka Jurči skončila v okně branky hostí – 9:2. O dvě minuty později Daňo po samostatné akci načepoval desítku – 10:2. V 55. min. hosté kosmeticky Hetflejšem upravili na konečných 10:3.