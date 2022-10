Svěřenci trenéra Tomáše Martince proti Motoru České Budějovice předvedli v úterý výkon, který stál za to. Jihočechy jednoznačně přehrávali, v utkání dokázali využít dvě přesilovky, dobře bránili a hlavně získali tři velmi cenné body. Přesně takhle by se Východočeši chtěli prezentovat rovněž na ledě Komety. „Rozhodně jsme byli rádi za tři body, bylo to ubojované vítězství. Musíme v tom pokračovat i nadále,“ řekl královéhradecký útočník Martin Štohanzl.

Velká nepříjemnost pro Hradec, kvůli válce přišel o nejproduktivnějšího hráče

Na jihu Moravy však bude Lvům chybět nejproduktivnější hráč týmu Nikita Ščerbak, kterému se nepodařilo prodloužit vízum, proto musel odcestovat do Kanady a v hradeckém dresu ho v nejbližší době neuvidíme.

Brnu se začátek sezony tolik nevydařil, když má na svém kontě pět bodů, naposledy prohrál 2:4 s Třincem. „To nic nemění na tom, že to bude hodně těžký duel. Brno má výborný tým. Není to však nic, co by se nedalo zvládnout. Myslím si, že v extralize můžeme hrát s každým. Je to jenom o nás,“ má jasno Štohanzl. Hradci proti Motoru konečně fungovaly početní výhody, ve kterých dal dvě branky a prakticky v nich duel rozhodl.

„Spokojeni s přesilovkami sice ještě úplně nejsme, ale samozřejmě jsme rádi za každý gól, který se nám povede vstřelit. Pořád na tom pracujeme a doufáme, že se to bude zlepšovat,“ uzavřel Štohanzl.