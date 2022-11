ZAKONČENÍ SOUPEŘE

Východočeští hokejisté se na dnešní duel moc dobře nenaladili, když v nedělním extraligovém utkání prohráli na ledě třineckých Ocelářů 1:4, a to hlavně díky nezachycenému vstupu do utkání. Na ledě obhájce titulu už po minutě a 43 vteřinách prohrávali 0:2. Na něco podobného si budou muset dát pozor i proti elitnímu švédskému celku.

FOTO: Prospaný začátek s obhájci titulu odvál Mountfieldu šanci na body

A kde je jeho největší síla? „Rozhodně v zakončení, v něm jsou velice dobří, protože jsou hodně šikovní na kotouči. My si musíme dát pozor na nedisciplinovanost, čtvrtý gól u nich jsme inkasovali právě v oslabení. Tyhle šance jim dávat nechceme, takže nemůžeme být vylučovaní,“ upozorňuje Hamara.

POSTUP = ÚSPĚCH

Všichni ve městě pod Bílou věží věří, že by se Východočechům mohlo podařit zopakovat jízdu z před tří let, ve které Lvi dokráčeli až do finále Ligy mistrů. První úkol pro Mountfield je postoupit mezi nejlepších osm týmů v Evropě. „Je to stoprocentně velikánská motivace. Byl by to obrovský úspěch. Nám i klukům by postup hodně pomohl, získali bychom více sebevědomí a myslím si, že by nás to posílilo a dalo by nám to větší sílu,“ dodal před dnešním osmifinálovým duelem Hamara.