V nadstavbě (ne)dohráno. A teď už vzhůru do play off. Pokud možno bez karantén

Trenére, máte za sebou základní a nadstavbovou část. Jak osobně hodnotíte dosavadní průběh soutěže a jak jste s ním spokojen z pohledu týmových výkonů?

Základní část se nám vydařila na výbornou, byli jsme de facto celou dobu na prvním místě a až v závěru jsme o něj přišli posledním zápasem, který jsme nebyli schopni odehrát díky vládním opatřením. Nový Bydžov nám neakceptoval jakýkoliv návrh na jiné termíny, jakoukoliv dohodu, a tak jsme nedostali ani šanci o pohár sportovně bojovat. Finálová skupina byla úžasná z pohledu hokejového. Sehráli jsme výborné zápasy s týmy z Pardubicka a asi nikdo nečekal, že budeme zase až do závěru skupiny druzí za Českou Třebovou. Týmové pojetí nám drželo poměrně dlouho, bohužel tvrdý dopad přišel v zápase v Chrudimi, který s námi trochu zacloumal a musím přiznat, že od té doby se trochu hledáme. Poslední zápasy jsme opravdu nehráli dobře. Na druhou stranu, před začátkem nadstavby jsme si interně řekli, že bychom byli rádi do pátého místa a nejhůře druzí z Královéhradeckého kraje. Takže úplně nespokojeni být nemůžeme.

Není tajemstvím, že jste nebyli před sezonou příliš velkými příznivci spojování obou soutěží. Jak vy osobně zpětně hodnotíte tento krok a jaké jsou vaše dojmy z nového modelu soutěže?

Ano, není to tajemstvím. A otevřeně přiznávám, že já osobně jsem nebyl příliš nakloněný tomuto spojení. Obával jsem se cestování, časové náročnosti pro hráče a trenéry. Play off nyní ukáže, jak se to zvládne. Hrací středa s kýmkoliv kdekoliv ukáže, jak si to hráči zvládnou zařídit v práci, a byl bych nerad, kdyby to sportovně ovlivňovalo soutěž. Jinak hokejově určitě pro Královéhradecký kraj plus. Jak se ukázalo a ukazuje, výkonnostně je Pardubický kraj lepší. Za Nové Město můžu říci, že nám to spojení prospělo a dokonce jsme měli s pardubickými týmy lepší zápasy než s hradeckými.

Nyní už pojďme k vrcholu sezony a tím je blížící se play off. To je úplně jiná soutěž než jste doposud odehráli a úvodní kolo se hraje dokonce jen na dvě vítězná utkání. Už se na něj s hráči začínáte nějak speciálně připravovat?

Osobně mi je velmi líto, jak výrazně ovlivnil závěr soutěže COVID-19. I to, jak je díky tomu finální tabulka deformovaná. Vždyť například Choceň posbírala za posledních pět kol dvanáct bodů z šestadvaceti za kontumace a ve finální tabulce skončila na druhém místě. Vůbec nerozumím tomu, proč v jedné části soutěže se uplatňuje jeden systém řízení a ve druhé se zcela změní. Já osobně jsem ale za nadstavbou zatáhl šňůru od WC, celou soutěž spláchl do záchodu a jediné co mě nyní zajímá, je náš výkon v play off. Na tabulku se již nekoukám a ani se nepodívám. V neděli prostě někdo přijede a my ho porazíme. My se budeme koukat jen na sebe. Jde prostě už o vše a toho soupeře musíme porazit a postoupit do dalšího kola play off. Musíme si uvědomit, že příští středu může v případě neúspěchu přijít konec sezony, a to nikdo z nás nechce.

Finálním soupeřem vám bude nakonec Lanškroun. Co od této série osobně očekáváte?

Je to složité. Ve finále narazíme na soupeře, kterého vůbec neznáme. V sezoně jsme s ním neodehráli jediný zápas a pro všechny to bude velká neznámá. Nicméně to samé platí i pro soupeře. Lanškroun má hodně mladý mančaft, takže předpokládám, že nás čeká bruslařsky aktivní mužstvo a létací hokej. To je ale tak vše, co o nich víme a jak už jsem řekl, v neděli přijedou a my je musíme porazit, pokud chceme jít dál. Jiná cesta není! Jen si přeji, ať se to vše odehraje na ledě a ne u stolu pana Huška u disciplinární komise.

Jsou nějaké vaše osobní cíle, které si pro letošní sezonu a na základě dosavadních výsledků kladete?

Play off je tak ošemetná část sezony, kde se může stát opravdu všechno. Nechci si klást osobní cíle. Chci, aby si kluci ten vrchol soutěže užili, dali do toho vše a my pokud možno došli co nejdále.

Co byste před nedělí vzkázal všem fanouškům a příznivcům Spartaku?

V neděli prostě přijďte na hokej! Přijďte všichni, pomozte nám atmosférou, pomozte našemu vznikajícímu kotli. Je to play off, buďte součástí Spartaku. I nám se v atmosféře bude hrát lépe. Opravdu si přeji, aby lidí dorazilo co nejvíce a třeba jsme v průběhu play off atakovali i počet pěti set diváků. Budeme vás potřebovat. Do play off nejdeme jako favorit proti žádnému soupeři a musí nás zdobit pokora, respekt, úcta, týmovost a bojovnost! To jsme my, společně s vámi.