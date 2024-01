V programu 22. kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje zbývá dohrát už jen jeden zápas. Sedmého února přijde na řadu měření sil mezi hokejisty Třebechovic pod Orebem a Trutnovem.

Nečekaný moment. Touto trefou Josefa Dudadíka z jedenácté minuty šli hokejisté Dvora Králové nad Labem v Novém Městě nad Metují do vedení. | Foto: Radek Krejsa

Páteční podvečer v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje patřil dohrávce 22. kola. Hokejisté Nového Města nad Metují na vlastním ledě přivítali soupeře z nedalekého Dvora Králové nad Labem a v utkání byli dle postavení obou soupeřů v tabulce jasným favoritem.

Vynikající Pittr. První nulou v sezoně vychytal Písek. Ten Wikovu v sezoně sedí

Vstup do zápasu, který se hrál mimochodem velice čistě s pouhými dvěma vyloučenými, domácím nevyšel podle představ.

Nové Město n. M. vs. Dvůr Králové n. L.Zdroj: Radek KrejsaHosty svými zákroky držel gólman Mráček a když stál v 11. minutě na začátku akce, kterou přesně zakončil Dudadík, šel outsider nečekaně do vedení. To Dvorákům vydrželo po celý zbytek první třetiny, od startu té druhé už však začalo vše plynout dle papírových předpokladů. Hned 34 vteřin po znovuzahájení hry srovnal stav Řezníček a v pokračující převaze favorita otočil skóre na stranu Spartaku ve 34. minutě Koudelka.

V závěrečné části domácí přidali ještě tři trefy a po zásluze si připsali jubilejní dvacáté tříbodové vítězství v sezoně. Díky němu svěřenci trenéra Topola poskočili již na druhou příčku a na vedoucí Českou Třebovou ztrácejí pouhé dva body.

V dalším kole Spartak už tuto neděli přivítá soupeře z Chrudimi, hráči Dvora Králové nad Labem pocestují k okresnímu rivalovi do Trutnova. Zápas na jeho ledě bude mít charitativní podtext, jelikož výtěžek z něho poputuje na podporu trutnovské porodnice a novorozeneckého oddělení. I proto domácí oddíl věří, že si na utkání najde cestu při nejlepším nejvyšší návštěva v aktuálním ročníku.

Post lídra uhájili Kohouti. Prestižní derby v Nové Pace rozhodl hattrickem Vaňát

Krajská liga – 22. kolo

Nové Město n. M. – Dvůr Králové n. L. 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 21. J. Řezníček (Š. Matějček, Mert), 34. Koudelka (Š. Matějček), 41. O. Šťastný (Š. Matějček, J. Řezníček), 54. J. Černý (Reichmann), 58. Mert (Š. Matějček) – 11. Dudadík (Řezáč, Mráček). Rozhodčí: J. Petr – Paštika, F. Šesták. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 200

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Vik) – Velinský, M. Pohl, Mert, Šrenk, Lhotský – T. Řezníček, V. Koudelka, L. Prouza, Vaňát, O. Šťastný, D. Bureš, J. Bucek, J. Černý, J. Řezníček, Reichmann, Š. Matějček. HC Dvůr Králové nad Labem: Mráček (V. Petřík) – Heligr, Š. Tomášek, Bonaventura, Duben, V. Dvořák – J. Rutrle, Vognar, T. Veselý, Dudadík, Kačerovský, J. Tomášek, Řezáč.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Program 28. kola – neděle 17.00: Jaroměř – Česká Třebová, Nové Město nad Metují – Chrudim, Třebechovice pod Orebem – Moravská Třebová, Nový Bydžov – Litomyšl, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem. 17.30: Choceň – Nová Paka, Hlinsko – Polička. Utkání Opočno – Náchod bylo kontumováno výsledkem 0:5. Volný los bude mít Lanškroun.

Pozvánka na podkrkonošské derbyZdroj: hctrutnov.eu