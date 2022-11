Doma s nulou. Hronov nezvládl poslední třetinu. Vrchlabí zradila bídná koncovka

Mohl to být večer velkých tabulkových posunů. Tak například vrchlabští hokejisté by v případě očekávaného vítězství nad jedenáctými Benátkami poskočili poprvé v sezoně na čtvrtou příčku. Hronov zase mohl v případě úspěchu atakovat dvanácté místo. Nic takového se ale nestalo, to naopak Letňany po výhře v Hronově vládnou soutěži.

Dvacetiletý gólman Tomáš Saidl byl hlavní hvězdou zápasu mezi vrchlabským Stadionem a týmem HC Benátky nad Jizerou. | Foto: Anton Martinec