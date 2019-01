Pardubice - Možná někdo očekával, že první trénink pardubických hokejistů na ledě bude zapadat do normálu každoroční přípravy na nadcházející sezonu. Ale nezapadal. Proč?

Dominik Hašek v pondělním podvečeru premiérově vkročil na led s týmem, se kterým bude bojovat o extraligové body. Hašan se vrátil do Pardubic. | Foto: Luboš Jeníček

Důvodem byl návrat legendárního Dominika Haška do branky. Čtyřiačtyřicetiletý gólman se po více než roce opět objevil na ledě. „Už je to dlouhá doba. Je to znát. První tréninky jsou nejhorší,“ pousmál se.

Už před začátkem tréninkové jednotky bylo jasné, že „Dominátor“ vzbudil velký zájem médií. Blesky fotoaparátů létaly ze všech stran. Copak se stalo? „Hašan“ se sunul z kabiny na led.

Po kratším individuálním rozcvičení foukl kouč Václav Sýkora do píšťalky a začalo se ve svižnějším tempu. „Dělej, brusli, překládej,“ cepoval hned od úvodu své „ovečky“ Václav Sýkora. A nebral ohled, jestli řve na Haška, Píšu či Růžičku.

Co Hašek? Pouze si vydechne a může pokračovat.

Naganský hrdina se staví do klece. Hráči Moelleru na něho vysílají úvodní spršku střel. První Hašan kryje, druhou jakbysmet, třetí jde mimo… Jako by se čekalo, komu se jako prvnímu podaří překonat „Dominátora“. Zadařilo se až Aleši Píšovi. Nutno však zmínit, že šlo o střelu až ze čtvrté desítky! Její autor neskrýval radost. A zřejmě si tento moment ještě na dlouho zapamatuje. Našel totiž skulinku mezi gólmanovými betony.

Od tohoto okamžiku se však hráči prosazovali čím dál častěji. Téměř každý, kdo Haška překonal, měl obrovskou radost. „Dneska šlo jen o seznámení s výzbrojí a se samotným ledem,“ uzavřel Hašek.