Srovnání účtů. I druhé vzájemné utkání východočeských týmů ovládli hosté. V 17. kole extraligy Pardubice vyhrály v Hradci 5:2.

V 10. minutě šli Pardubičtí do vedení, které ještě musel potvrdit videorozhodčí. Hosté se dostali do přečíslení, které zakončil Johan Harju, puk se odrazil zpět do jeho brusle a do sítě. Nešlo ovšem o úmyslné kopnutí, gól tak platil.

„Pokoušeli jsme se bránit od červené čáry, napadat a při tomto gólu to vyšlo. Trochu jsem trnul, jestli bude platit,“ přiznal Harju.

Hradec vyrovnal ještě v první třetině. Po souhře svých beků se před gólmanem Kacetlem prosadil z otočky Mislav Rosandič.

V úvodu druhé třetiny měl hrát Hradec přesilovku, ale Filip Pavlík trest zrušil. „Sám jsem faul odvolal. Rozhodčímu jsem řekl, že jsem zakopl,“ uvedl bek. Vzápětí využil chyby Mountfieldu v obranném pásmu Matěj Blümel, prostřelil Mazance a vrátil Pardubicím znovu vedení.

Ještě lepší stav pak Dynamo získalo v početní výhodě. Střelu Koláře od modré čáry šikovně tečoval Radoslav Tybor. Pardubičtí měli více střel a drželi dvoubrankový náskok. Ten navíc na začátku třetí třetiny vylepšil svou druhou trefou Harju, kterému v brejku přihrál Machač.

Určitou naději zajistil Hradci Kevin Klíma, který v 56. minutě snížil, jenže Dynamo už náskok nepustilo. Vítězství pečetil trefou do prázdné branky Robert Kousal.

„Pardubičtí hráči dobře drželi střední pásmo a napadali. Také měli pořádek kolem vlastní branky. Naopak Hradec mě zklamal, chyběla mi u něj větší chuť porvat se o vítězství,“ trefně shrnul derby hokejový expert David Pospíšil.

Pardubice po pěti prohrách v řadě brali tři body. "Myslím si, že jsme vydrželi úvodní tlak soupeře a potom si naší aktivitou výhru zasloužili. Ke konci nás soupeř zatlačil, ale náskok byl dostatečný. Jsme rádi, že jsme před přestávkou vybojovali tři body," uvedl pardubický trenér Radek Bělohlav.

"Dynamo zaslouženě vyhrálo, protože jsme mu nabídli spoustu šancí a přečíslení, které využilo. Zápas se pro nás lámal ve druhé třetině, kdy jsme za nerozhodného stavu měli pár šancí, ale nevyužili jsme je. Dynamo pak odskočilo na 3:1. Pardubice dnes byly lepší a zaslouženě vyhrály," řekl Petr Svoboda, jeden z trenérů Mountfield HK.

Hradec Králové - Pardubice 2:5

Fakta - branky a asistence: 17. Rosandić (F. Pavlík, Jergl), 56. Klíma (Cibulskis) – 10. Harju (Mandát, Kusý), 23. Blümel, 31. Tybor (J. Kolář, Mandát), 43. Harju (Machač, Mandát), 60. R. Kousal. Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Špůr, Špringl. Vyloučení: 3:4, navíc Nedomlel (Hradec) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 6446. Třetiny: 1:1, 0:2, 1:2.

Mountfield HK: Mazanec – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák, Koukal, Červený – Klíma, Cingel, M. Chalupa – Jergl, Kubík, R. Pavlík – Paulovič, Rákos, Perret.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, Mikuš, Oliva – Tybor, R. Kousal, D. Kindl – Harju, Mandát, Kusý – Blümel, Pochobradský, Látal – Matýs, J. Kloz, Machač.