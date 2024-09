Hokejisté Hronova zůstávají také po druhém kole západní skupiny II. ligy bez bodového zisku. Poté, co neuspěli ve východočeském derby na ledě Vrchlabí, padli také v domácí premiéře, když nestačili na soupeře z Benátek nad Jizerou.

II. liga Západ – 2. kolo

Hronov – Benátky n. J. 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Oba soupeři vlétli do zápasu s chutí a už po necelých dvou minutách otevíral střelecký účet hostující Dvořák. Domácí odpověděli nádhernou kombinační akcí zakončenou Strakou, jen pár vteřin před koncem úvodní třetiny však vrátil Středočechům náskok Šafránek.

V prostřední části srovnal Křehlík tečí před gólmanem Brázdilem, ve druhé polovině periody ale hosté odskočili dvěma góly do náskoku 2:4.

V závěrečné periodě vykřesal naději na bodový zisk Kozlovs, vyrovnání se ale Wikov nedočkal, jelikož hosté v 54. minutě udeřili již z třetí přesilovky a další změnu stavu už soupeři nepovolili.

Další zápas sehrají hokejisté Hronova na ledě pražské Kobry, doma pak ve středu 2. října od 18.00 přivítají celek Mostu pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky.

Fakta – branky a nahrávky: 14. D. Straka (Hájek), 26. Křehlík (Voňka, Kozlovs), 44. Kozlovs (T. Jelínek) – 2. Dvořák (Pejchal), 20. Šafránek (Klodner), 33. Šafránek (Zumr, Jankovský), 37. Hozák (Antoš, Řepík), 54. Antoš (Mrňa, L. Chalupa). Rozhodčí: Jančí – Teršíp, Boček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:3. Diváci: 268.

HC Wikov Hronov: Sajdl (Kadlc) – D. Voňka, Boukal, Pavelka, Kopecký, Jiří Vašíček, Hrbek, M. Veselý, T. Jelínek – Mi. Beneš, D. Straka, Voříšek – Křehlík, A. Půlpán, Matonák – Terč, Kozlovs, Vaňkovský – Šedivý, Hájek. HC Benátky nad Jizerou: Brázdil (Hofman) – Hrouda, Pejchal, Klodner, Antoš, M. Němeček, Havelka, L. Chalupa – Řepík, J. Dvořák, Havlas – Jak. Hruška, Hozák, Šafránek – Hamršmíd, Mrňa, Jankovský – Pětník, Zumr, Vacín.

Ohlasy trenérů

Pavel Marek (HC Wikov Hronov): „Nedařilo se nám v přesilových hrách, které dnes rozhodly zápas. Benátky je sehrály výborně a my v nich byli neproduktivní. Navíc jsme v kritických momentech nepohlídali hostující střelce. Jak jsem již řekl, největší rozdíl byl v produktivitě a v zakončení.“

Jiří Kadlec (HC Benátky nad Jizerou): „Byl to těžký zápas, protože Hronov doma kouše. Naštěstí se nám vždy podařilo vstřelit nějakou branku navrch, takže jsme měli náskok. Pokud by se nám podařilo dát o dvě branky více, třeba by se domácí položili. Takto to bylo stále na dostřel. Domácí splnili to, co jsme od nich očekávali – napadali, bruslili, byli houževnatí. Dobře to dopadlo, což je pro nás super. Máme dvě výhry po dvou zápasech. Hronov je ale jedním z nepříjemných soupeřů, na které si kdykoliv musíme dát pozor.“

„Byl to těžký zápas, protože Hronov doma kouše," těmito slovy hodnotil duel Východočechů proti Benátkám nad Jizerou hostující kouč Jiří Kadlec. Hosté si z Wikov arény odvezli vítězství 5:3.