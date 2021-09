Tři zápasy, tři výhry. Ačkoliv vrchlabští hokejisté stihli v novém ročníku Chance ligy poztrácet již dva body, zdobí je nadále neporazitelnost. V sobotním utkání na domácím ledě porazili Draky ze Šumperka 3:2 po samostatných nájezdech a už ve středu je čeká duel v hale poslední Kadaně.

DRACI BOD Z VRCHLABÍ BRALI VŠEMI DESETI

„Kdyby nám někdo ráno před zápasem řekl, že přivezeme bod z Vrchlabí, samozřejmě budeme rádi,“ hlásil po zápase v Krkonoších trenér Šumperka Martin Janeček.

Aby taky ne. Vždyť horalé měli do sobotního večera se soupeřem vynikající bilanci, porazili ho v základní hrací době sedmkrát v řadě!

Tentokrát se ale na body pořádně natrápili. Mohl za to například velmi nepovedený vstup do zápasu. Už po 54 vteřinách hry totiž domácí prohrávali a za celou první třetinu na vedoucí gól soupeře nenašli odpověď.

„Ve druhé třetině se začala naše hra zvedat, měli jsme tam nějaký tlak, určitý počet šancí vyrovnat, ale opět po našem faulu jsme dostali gól na 1:2 a byli hned ve stejné situaci po dvou třetinách, jako po té první,“ popsal problém Stadionu kouč Petr Hlaváč.

HORALÉ SI ZNOVU POCHVALUJÍ SOUKUPA

V závěrečné periodě nakonec přece jen vyrovnal Matýs, výhru si ale domácí zajistili až při samostatných nájezdech. „V prodloužení jsme ubránili dlouhé oslabení a penaltový mág Kuba Soukup nám společně s našimi střelci zařídil, že jsme získali další bod,“ těšilo Hlaváče.

Mimochodem, těmi úspěšnými exekutory samostatných nájezdů byli Chalupa, Heřman a Zeman.

Vrchlabští se v tabulce Chance ligy usadili na čtvrté pozici a vylepšit své postavení budou moci již ve středu v hale Kadaně. Tam odcestují v roli favorita. V sobotu pak na horaly čeká velká výzva, do DD Elektromont arény dorazí jihlavská Dukla.

HC Stadion Vrchlabí – Draci Pars Šumperk 3:2p

Fakta – branky a asistence: 24. Jelínek (Kajínek, Kynčl), 48. Matýs (Mrňa, Kaut), rozh. náj. Zeman - 1. Šilhavý (Scheuter, Macuh), 34. Vildumetz (Macuh). Rozhodčí: Zavřel, Zubzanda – Polák, Sedláček. Vyloučení: 4:4, navíc Matýs (Vrchlabí) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 503. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, J. Zdráhal, M. Voženílek, Nedbal – Heřman, Urban, Koffer – Matýs, T. Kaut, Mrňa – T. Zeman, Pochobradský, D. Chalupa – Kynčl, Machač, T. Jelínek.

Draci Pars Šumperk: Mokry (Křupka) – Pěnčík, Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha – Vildumetz, D. Kindl, Vachutka – Šilhavý, Macuh, Scheuter – P. Kratochvíl, Kohút, A. Furch – L. Kučera, Spratek, Antoníček – J. Horký.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „Dnes jsme do zápasu vstoupili velmi špatně. Nepovedla se nám vůbec první třetina, byli jsme nesoustředění, nervózní, dovolili jsme soupeři dostat se do vedení a těžko jsme se z toho dostávali. Nicméně ve druhé třetině se začala naše hra zvedat, měli jsme tam nějaký tlak, určitý počet šancí vyrovnat, ale opět po našem faulu jsme dostali gól v oslabení na 2:1 a byli jsme ve stejné situaci po dvou třetinách jako po první. Ve třetí třetině se nám naštěstí podařilo vyrovnat, v prodloužení ubránit dlouhé oslabení a penaltový mág Jakub Soukup zařídil, že jsme získali další bod. Samozřejmě úspěšní střelci to samý. Jsme nakonec za ty dva body rádi. Chtěli jsme tři, máme dva, ale nedá se nic dělat. Dva body jsou lepší než nic a my jsme po dvou třetinách k tomu nic byli blíž. Teď se soustředíme na Kadaň, kde budeme potřebovat tři body, nebude to nic jednoduchého. Příští víkend nás čeká Jihlava a doufám, že ten stadion trošku zaplníme, protože budeme fanoušky potřebovat.“



Martin Janeček (Draci Pars Šumperk): „Věděli jsme, že dnes jedeme na mužstvo, které je velmi silné. Snažili jsme se na to připravit, nicméně musím říct, že jsme si dnes nezasloužili vyhrát. Dostali jsme se dvakrát do vedení a úplně hloupými chybami jsme si prohazardovali to vedení, kdy jsme mohli získat tři body v normální hrací době. Potom nám ta situace nabídla dlouhou přesilovku čtyři na tři, kdy jsme si s tím neporadili a tak nás osud potrestal a vzal nám ten druhý bod. Nicméně musím mužstvo pochválit za obrovskou koncentraci, za přístup a za odmakaný zápas. Kdyby nám někdo řekl dneska ráno, že přivezeme bod z Vrchlabí, tak samozřejmě budeme rádi. Takže pochvala.“

Další výsledky 3. kola: Slavia Praha – Benátky nad Jizerou 4:2, Poruba – Jihlava 4:2, Třebíč – Frýdek-Místek 4:2, Přerov – Kadaň 5:2, Prostějov – Ústí nad Labem 0:3, Litoměřice – Kolín 5:3, Sokolov – Havířov 2:3p. Dohrávka 1. kola: Vsetín – Kadaň 7:3.

Program 4. kola – středa 17.30: Jihlava – Přerov, Vsetín – Poruba, Benátky nad Jizerou – Třebíč, Havířov – Prostějov. 18.00: Kadaň – Vrchlabí, Kolín – Slavia Praha, Šumperk – Litoměřice, Frýdek-Místek – Sokolov.