Hokejisté Hronova se soupeřem z Písku odehráli v této sezoně čtyři utkání a získat v nich dokázali pět bodů. Zajímavostí je, že zatímco sobotní vzájemný duel nabídl tucet branek, v minulém zápase padly góly pouze dva a Východočeši doma vyhráli 2:0.

V souboji Hronova s Pískem byli tentokrát Východočeši od začátku o nějaký ten krok pozadu. Nakonec padli rozdílem čtyř branek. | Foto: Zdeněk Šulc

Hokejisté Hronova si před týdnem předčasně zajistili druholigovou účast i pro příští ročník a stejný význam měl tentokrát zápas 10. kola nadstavby pro jejich soupeře. Písečtí Králové tak do utkání šli s maximálním nasazením a to proti Wikovu slavilo úspěch.

V atraktivní partii Vrchlabší bojovali. I vedli, než za to vzal Pirát Svoboda

Jihočeši duel rozhodli skvěle sehranou úvodní periodou. V ní nasázeli za záda gólmana Pittra čtyři trefy a do druhé třetiny už hronovská jednička ani nenastupovala. Do branky se postavil Malychin, také on však ve zbytku zápasu čtyřikrát inkasoval. To už se ale střelecky činili také jeho spoluhráči. Postupně se trefili Lederer (4:1), Straka (7:2), Beneš (7:3) a na konečných 8:4 upravoval 61 vteřin před závěrečnou sirénou Hynek.

Domácí před hrstkou diváků vyhráli zcela po zásluze, Wikov se o další mistrovské body pokusí ve středeční bitvě s týmem Kralup nad Vltavou. Od 18 hodin to bude přímý souboj o dvanáctou příčku a šanci skončit ještě v západní skupině II. ligy jedenáctý.

Publikum ve Vsetíně? Měl jsem husinu. To je jiný svět, to se prostě musí zažít

II. liga Západ, část vítězů – 10. kolo

Písek – Hronov 8:4

Fakta – branky a nahrávky: 4. Volf (Radoš, Matiášek), 16. F. Kolář (Volf, Radoš), 19. Matiášek (F. Kolář, Radoš), 20. Koupal (F. Petrásek, Tolar), 30. Matiášek (Volf, Pechlát), 39. Koupal (F. Petrásek, Pouzar), 44. Volf (Matiášek, Vajner), 57. Vajner (Matiášek, Volf) – 26. Lederer (Vaňkovský), 50. D. Straka (T. Hynek, Lederer), 52. Beneš (Plíšek, M. Hájek), 59. T. Hynek. Rozhodčí: Jílek – Tuháček, Uhlík. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 178. Třetiny: 4:0, 2:1, 2:3.

IHC Králové Písek: Korytar (I. Svoboda) – Radoš, Vajner, Pavlát, J. Turek, Velíšek, Tolar, Čunát – Matiášek, Volf, F. Kolář – Koupal, Pouzar, F. Petrásek – V. Brož, Hollar, Pechlát – Sládek. HC Wikov Hronov: Pittr (21. Malychin) – Táborský, Rubáček, Kopecký, Ondruš, M. Veselý, D. Voňka – Plíšek, Murtazin, Beneš – D. Straka, Lederer, T. Hynek – M. Hájek, Popitič, Vaňkovský.

Další výsledky 10. kola: Cheb – Benátky nad Jizerou 3:4 po samostatných nájezdech, Řisuty – Kobra Praha 4:5.

Aktuální tabulka – část poražených

9. Benátky n. J. 36 14 4 3 15 125:115 53

10. Kobra Praha 37 15 2 2 18 141:158 51

11. Cheb 36 10 5 4 17 109:153 44

12. Kralupy n. Vlt. 36 9 3 5 19 107:133 38

13. Hronov 37 11 2 1 23 129:188 38

14. Písek 37 8 4 2 23 106:147 34

15. Řisuty 37 5 0 6 26 99:212 21

Program 11. kola – středa 18.00: Hronov – Kralupy nad Vltavou, Kobra Praha – Benátky nad Jizerou, Cheb – Řisuty.