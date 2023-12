Hokejisté Hronova slaví páté vítězství z posledních osmi zápasů. Čtyři dny po domácím debaklu od Chomutova zvládli Východočeši náročný duel na ledě ústeckého Slovanu, kde zásluhou trefy Marata Murtazina z poslední minuty prodloužení vyhráli 5:4.

V ústecké aréně se při středečním utkání s Hronovem sešla parádní návštěva 1311 diváků. Ti si užili jak hokej, tak tradiční plyšákovou mánii. | Foto: Kryštof Hanzl

V utkání hraném jako na houpačce hosté nejprve o dva góly prohrávali, následně skóre čtyřmi brankami otočili na 2:4, aby o tříbodové vítězství přišli rovných 100 vteřin před koncem.

Přesto se do Hronova stěhovala cenná výhra, o které se rozhodlo v pětiminutovém prodloužení. Dalším soupeřem, opět venkovním, bude v sobotu vedoucí tým soutěže z Příbrami.

II. liga Západ – 23. kolo

Ústí nad Labem – Hronov 4:5pp

Fakta – branky a nahrávky: 15. Kloz (Rudovský), 23. M. Dubský (M. Bláha II, L. Sýkora), 53. Berčík (Funk, Kloz), 59. Kloz (Berčík) – 35. Popitič (Lederer, Vaňkovský), 35. Trandin (Cestr), 47. Vrtek (M. Hájek I, Šedivý), 50. Murtazin (Jass, Vrtek), 65. Murtazin (Táborský). Rozhodčí: Glanc – Sýkora, Baxa. Vyloučení: 8:7. Využití: 2:1. Diváci: 1311. Třetiny: 1:0, 1:2, 2:2 – 0:1.

Ústecký Slovan: Stahl (Štěpka) – L. Sýkora, Gottfried, Trefný, Funk, Popela, Kuchynka, Mareš, Polata – M. Bláha II, Bernat, M. Dubský – Berčík, Kloz, Rudovský – Jouza, M. Simon, Nedoma – Krédl, Yailov, J. Tůma. HC Wikov Hronov: Pittr – Táborský, Jass, Cestr, Naar, Kopecký, D. Voňka, Babrusev – Murtazin, Šedivý, Vrtek – Popitič, Trandin, Lederer – Vaňkovský, M. Hájek, D. Straka – Voděracký.

Ohlasy trenérů

Miroslav Kanis, Ústecký Slovan: „Dnešní utkání jsme začali dobře, odehráli jsme dobře skoro dvě třetiny. Bohužel pětiminutový výpadek ve druhé části, kdy nám soupeř vyrovnal, nás stál zápas. Pak jsme nastoupili do třetí třetiny, kde jsme obdrželi gól v oslabení a soupeř nám odskočil na 2:4. Pozitivní na tom je to, že jsme to nezabalili, že jsme i za stavu 2:4 s tím zápasem chtěli něco udělat. Nakonec se nám podařilo vyrovnat ale spousta zbytečných chyb nás stála zápas.“

Jaroslav Polák, HC Wikov Hronov: „Myslím si, že na nás nečekalo nic jednoduchého. Prohrávali jsme 0:2, dokázali jsme se vrátit, pak jsme to dokázali otočit. Poté jsme se nechali zbytečně vyloučit na konci zápasu, kdy jsme se dostali do třech a domácí vyrovnali. Co se týče prodloužení, tak si myslím, že jsme byli více na puku a bylo jen otázkou času, kdy zkusíme rozhodnout. Povedlo se.“

Další výsledky 23. kola: Příbram – Cheb 7:5, Chomutov – Kobra Praha 5:2, Tábor – Písek 7:0, Benátky nad Jizerou – Letňany 0:2, Vrchlabí – Děčín 6:2, Řisuty – Mostečtí Lvi 2:8.

Aktuální tabulka

1. Tábor 22 17 2 1 2 101:40 56

2. Příbram 22 17 2 1 2 108:62 56

3. Chomutov 21 17 1 1 2 110:46 54

4. Letňany 22 13 2 1 6 82:56 44

5. Děčín 23 13 2 0 8 98:83 43

6. Vrchlabí 22 12 1 1 8 78:59 39

7. Mostečtí Lvi 23 12 0 3 8 91:81 39

8. Kobra Praha 22 8 1 1 12 80:101 27

9. Benátky n. J. 22 7 1 3 11 66:69 26

10. Kralupy n. Vlt. 22 5 2 3 12 62:75 22

11. Ústí n. L. 21 5 2 2 12 74:86 21

12. Cheb 22 5 2 0 15 62:107 19

13. Písek 22 4 2 1 15 60:90 17

14. Hronov 21 4 2 0 15 67:119 16

15. Řisuty 21 3 0 4 14 54:119 13

Program 24. kola – sobota 17.00: Písek – Vrchlabí, Příbram – Hronov, Mostečtí Lvi – Letňany. 18.00: Tábor – Ústí nad Labem, Cheb – Děčín. 18.30: Řisuty – Benátky nad Jizerou.