Dvojčata od sebe! Kelly Klíma zkusí nastartovat Bruslaře, Lvy posílí Eberle

Hned začátek roku 2023 přináší zajímavý trejd v hokejové extralize. K dohodě došlo mezi hradeckým Mountfieldem a mladoboleslavskými Bruslaři. Do města automobilů byl do konce sezony vyměněn Kelly Klíma, který nebyl spokojen s vytížením v dresu Lvů. Nově naopak pod Bílou věží bude působit zkušený útočník Jan Eberle, ten by mohl naskočit již do zítřejšího utkání v Plzni. K trejdu došlo ve stejný den, kdy byl z lavičky Středočechů pro neuspokojivé výsledky odvolán Ladislav Čihák, jenž ještě loni působil na soutoku Labe a Orlice.

Jan Eberle, nová posila hradeckého Mountfieldu. | Foto: Mountfield HK, archiv