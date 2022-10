Dalo by se až říct, že Dynamo v letošní sezoně je už mistr. Samozřejmě ne Extraligy, ale v dotahování. Jako první totiž opět otevřel skóre soupeř. Konkrétně se již ve druhé minutě trefil Hovorka.

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit lépe, bohužel úvod se nám nepovedl a dali jsme si vlastní gól po zmatcích v naší třetině,“ říká pardubický trenér Radim Rulík.

V uvozovkách řečeno to však bylo to poslední, co Motor v Pardubicích udělal. Dynamo přebralo otěže. Nejprve, během první třetiny, srovnal Robert Kousal. Jeho ve druhé třetině následoval Paulovič a také nejlepší hráč utkání, dle hlasování spoluhráčů, Tomáš Dvořák. Ten zažil poprvé v pardubickém dresu dvoubodový večer a diváci ho za odměnili bouřlivým vyvoláváním.

„Je to samozřejmě hezký pocit. Nějaké body jsem už nasbíral, ale hlavní je, že se vyhrává,“ vzkazuje nejlepší hráč utkání.

V kabině si to očividně sedlo. Důkazem jsou výborné výkony jak individuální, tak i celého týmu.

„Zatím to vypadá výborně. Jsme dobrá parta v kabině. Doufám, že to přeneseme i do dalších zápasů,“ hodnotí Tomáš Dvořák.

Jeho branka na 3:1 byla pro Pardubice stěžejní.

„Celkově druhá třetina byla výborná. Byli jsme v laufu, hráli jsme převážně v útočném pásmu a vytvářeli jsme si hodně šancí,“ popisuje průběh pardubický obránce.

Jeho trefa nejenom byla důležitá pro vývoj utkání, ale zapsala se také do historie pod číslem pět tisíc.

„Viděl jsem to na kostce a samozřejmě to bylo hezké, ale musíme branky dávat dál,“ s úsměvem odpovídá tento jubilejní střelec.

Zdroj: Youtube/HC Dynamo Pardubice

Šlapal útok, obrana i brankář

Proti Českým Budějovicím však zazářilo hned několik dalších hráčů. První útok ve se podílel na vítězství lví měrou, když posbíral hned sedm bodů.

„Strašně si to spolu užíváme. Je radost s nimi hrát. Jsou to naprosto výborní hráči,“ vzkazuje Lukáš Radil.

Tento odchovanec pardubického hokeje však nezapomíná pochválit i brankáře Willa, který tým v mnoha momentech podržel.

„Wilda nás ve druhé části hodně podržel, když chytil stoprocentní šance. To bylo také důležité,“ dodává na závěr Lukáš Radil.

Zdroj: Youtube/HC Dynamo Pardubice