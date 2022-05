V případě infarktu jsem měl zajištěnu rychlou první pomoc, pobavil šéf Rodosu

„Je mi to moc líto, ale poté, co jsem absolvoval speciální vyšetření v Praze, musím oznámit, že již dál nebudu moci vést hokejový klub tak, jak jsem jej dosud vedl. Rád bych místní hokej nadále jakkoliv podporoval, k tomu, aby však zůstal stabilní, musel by se ho ujmout někdo jiný,“ řekl Vasil Teodoridis Krkonošskému deníku na pondělní schůzce, při níž nechyběli starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan Jarolím, zástupci mládeže Tomáš Pištora s Ondřejem Hamerským a předseda Fanclubu Miroslav Kříž.

Oblíbený šéf klubu končíZdroj: Miloslav KnapDvorský hokej tak nyní stojí na rozcestí. Bude ve městě pod novým vedením pokračovat druhá liga? Přihlásí klub po letech „jen“ krajskou soutěž? A nebo dospělý hokej ze stadionu pod Hankovým domem na čas vymizí úplně? Právě o tom výše jmenovaní diskutovali a snažili se najít odpověď.

„Mohu všechny ujistit, že tým máme připravený na další působení ve druhé lize. S většinou hráčů jsem domluvený na pokračování jejich smluv, máme i vytipované posily, dohodnutý jsem i s úspěšným trenérem Zörklerem. Aby však mužstvo mohlo druhou ligu hrát, musel by se najít nový majitel, který k tomu zajistí potřebné finanční prostředky,“ sdělil Teodoridis.

Mimochodem rozpočet uplynulé sezony, ve které HC Rodos vyhrál play off druhé ligy a zúčastnil se i kvalifikace o prvoligovou baráž, se pohyboval okolo pěti milionů korun. Z velké části jej pokryl Vasil Teodoridis, naprosto nezbytnou byla dotace od města, dalšími prostředky pomáhali partneři klubu.

„Všech sponzorů, kteří v posledních letech dvorskému hokeji přispívali, si nesmírně vážím. Každý však zná momentální situaci v České republice a hlavně díky ní nám počet podporovatelů výrazně klesl,“ poznamenal Teodoridis.

Hokejistům HC Rodos se rozjíždí „nová éra“

Ten nyní bude čekat, zda se najde někdo, kdo dvorský hokejový klub zachrání. Tak jako jej zachránil on sám, když do něho před sedmi lety vstoupil. Nejprve se mu jej skomírající podařilo udržet na hokejové mapě, poté ho dovedl do druhé ligy a v sezoně, kdy si oddíl připomínal výročí 100 let hokeje ve městě, dokonce druhou ligu i vyhrál.

Hokejisté Dvora Králové nad Labem v uplynulé sezoně vyhráli play off druhé ligyZdroj: Miloslav Knap