Stylové finále

Pardubice se musely v Chomutově nově obejít bez nejproduktivnějšího obránce celé extraligy Jana Košťálka.

Všechny branky padly v první třetině. Karlovy Vary poprvé a naposledy v sérii předkola play off vedly. A to gólem do posunuté branky, který rozhodčí po konzultaci s videem uznali. Dynamo zinscenovalo obrat během minuty, aby v posledních vteřinách inkasovalo.

S postupujícím časem se oba týmy víc a víc soustředily na obranu. Snaha neudělat chybu byla patrná. Šance by se daly spočítat na prstech jedné ruky. A tak se utkání protáhlo do pozdních večerních novin. Prodloužení rozsekl (až po uzávěrce východočeských Deníků) nejlepší pardubický střelec Robert Říčka.

Dynamo naprogramovalo zkrácený režim. Čtvrtfinálový terč sestřelil Říčka

„Utkání bylo vyrovnané. Nahlodala nás rychlá branka, pak jsme ale vývoj střetnutí otočili. Možná jsme si vytvořili o něco víc příležitostí. Pak už se čekalo na gól a štěstí se přiklonilo na naší stranu,“ hodnotil zápas trenér Richard Král.

„Série mezi Pardubicemi a Karlovými Vary trvala pouhých 188 minut.

„Jsme velice rádi, že jsme zvládli postoupit v co nejkratším možném čase. Stačily nám k tomu tři zápasy a teď budeme míst dostatek času na odpočinek a regeneraci. Chtěl bych klukům poděkovat, protože zahráli skvělou sérii. Odmakali to od Frodlíka až po levé křídlo ve čtvrté lajně,“ konstatoval potěšeně pardubický kouč.

Zdroj: Youtube

Gólman i kapitán

Dynamo v každém utkání obdrželo pouhé dva góly. Jaký to posun oproti poslední čtvrtině základní části. Největší podíl na tom má pochopitelně gólman Dominik Frodl. Nicméně pardubická obrana byla jako vyměněná.

Frodl před play off: Domácí archiv jako Franta Mrázek si na střelce nevedu

A ještě jedno jméno je po třetím utkání nutné zmínit Patrik Poulíček. Umí být na správném místě. Ať už u druhého gólu, kdy vyražený puk zametl do prázdné, nebo při rozhodující brance, kdy „zadupal“ na Hladonika.

„Jsem rád, že jsme byli schopní se vzchopit a vrátit se zpět k výkonům, které jsme předváděli ve dvou třetinách sezony. Závěr základní části nám dal pomyslnou facku, abychom si uvědomili, že musíme odvádět jinou práci,“ podotkl pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Zdroj: Youtube