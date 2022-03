Fakta – branky a nahrávky: 1. Paulovič (J. Mikuš), 7. Paulovič (Cienciala, Košťálek), 49. Anděl (T. Kaut) – 47. D. Voženílek (M. Hanzl, Pech), 60. Valský. Rozhodčí: Obadal, Stano – Zíka, Klouček. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváků: 10 194 vyprodáno. Třetiny: 2:0, 0:0, 1:2. Sestavy - HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš , Nedbal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček , Camara – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Hecl, T. Kaut, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. HC Motor České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Percy, Šenkeřík, Bučko, Štich, Vráblík, Remta – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Abdul, Pech , J. Ondráček – Vondrka, Holec, Gulaš – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Stav série: 1:3.

Frodl má důvěru jako blázen… I po dvou zásadních zaváhání v posledních dvou zápasech se totiž postavil do pardubické brány.

Diváci se ani nestačili usadit do svých sedaček a jejich miláčci vedli. Domácí vrhli do útočného pásma a vyhráli buly. Mikuš nahodil puk na bránu a Paulovič ho tečoval do sítě. Po pěti minutách si Dynamo vynutilo první přesilovou hru. Hříšník Valský si ale neodseděl ani polovinu trestu. Cienciala prohodil kotouč na Pauloviče, který vymetl horní růžek Hrachovinovy klece. V první třetině na ledě existovalo jediné mužstvo. Výjimku tvořila Karabáčkova šance, kdy se poprvé vytáhl Frodl. Poté domácí přečíslili tým soupeře, nicméně Nedbal ani Říčka se k dorážce neprotlačili.

Druhá třetina začala hodně divoce. Nejdříve Ondráček neprotlačil puk pod Frodlovy betony. Pardubice následně špatně vystřídaly a Voženílek se řítil sám na brankáře. Ten se však znovu vyznamenal. Černá guma se rychle dostala k Heclovi, a také on jel sám na gólmana. Jedničku za svůj zákrok zaslouží i Hrachovina. Hosté se pokoušeli s nepříznivým stavem něco udělat. Jedno z mála zaváhání pardubické obrany nepotrestal Pech, kterému Frodl přečetl blafák. Na druhé straně mohl zvýšit náskok svého celku Cienciala, ale Hrachovina vystrčil do střely beton. V poslední vteřině prostřední části uhasil Frodl další nebezpečí.

Třetí periodu zahájil Motor zvýšeným úsilím. Už po osmi vteřinách měl pardubický gólman snad poprvé v sérii štěstí, když Gulaš orazítkoval tyč. Obrovská příležitost na návrat do utkání se Jihočechům naskytla v sedmé minutě závěrečného dějství. Domácí totiž dvakrát po sobě faulovali. Dvojnásobnou přesilovku Motor také využil. Voženílek dostal puk do volného prostoru a Frodl už se nedokázal k němu přesunout. Pokračovala početní výhoda hostujícího týmu, kterou však už Dynamo přežilo. Místo vyrovnání se skóre vrátilo na plus dva pro Pardubice. Kaut naskočil z trestné lavice přímo k puku, všiml si najíždějícího Anděla, který vyškolil Hrachovinu bekhendovým blafákem. Šest minut před koncem Piskáček trefil spojnici Frodlovy svatyně. A tak hosté museli odvolat gólmana za stavu 1:3. Tři a půl minuty před závěrečným klaksonem. Domácí si dávali pozor, aby nepustili protivníka k nějaké nebezpečně střele. Ze zámku se vysmýkli, ale Blümel minul prázdnou bránu. Krušné chvíle přidělal pardubickým trenérům Kaut, který se nechal vyloučit. Budějovice tak hrály v početní výhodě šest na čtyři. Naštěstí pro Východočechy celé dvě minuty. Přesto hosté stačili ještě snížit. Devatenáct vteřin před koncem základní hrací doby Valský zamířil do černého o brusli Hrádka. Vyrovnaní na rozdíl od druhého utkání už Pardubice nedopustily.

Série, tak bude pokračovat v pondělí na jihu Čech.

Hlas po utkání

Matěj Paulovič, pardubický hrdina: "Před utkáním jsme si řekli v kabině, že je to zápas o všechno. Buď nám skončí sezona, nebo budeme pokračovat dále v sérii. Od začátku jsme se chtěli tlačit do brány. Miky to tam hodil, mně to trefilo do hokejky a rychle jsme vedli. Vůbec jsem měl štěstí na přihrávky. Před druhým gólem mě parádně našel David Cienciala. Už jsem neměl problém to tam napálit. V poslední třetině jsme si trochu zkomplikovali situaci, ale nakonec jsme to dotáhli k vítězství. Na pondělní zápas se perfektně připravíme a pokusíme se vrátit čtvrfinále do Pardubic."

Matěji Paulovičovi se ještě na dovolenou nechtělo.Zdroj: HC Dynamo Pardubice/Ladislav Adámek