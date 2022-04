Tento zkušený šestapadesáti letý kouč, rodák z Ostrova nad Ohří, má za sebou již několik úspěšných štací. Začátkem nového milénia společně s Jaroslavem Holíkem úspěšně působil u české reprezentace do dvaceti let, když v letech 2000 a 2001 získali dvakrát zlaté medaile na mistrovství světa. Vlastní i zlatou medaili ze seniorského MS 2005 ve Vídni, když působil v realizačním týmu tehdejšího trenéra Vladimíra Růžičky. Postupem času se propracoval v trenéra hlavního, který vedl Litvínov (titul v sezoně 2014/2015) či v posledních letech na velmi úspěšné štaci v Mladé Boleslavi, kde dvakrát se svým týmem došel do semifinále play off extraligy.

„Přestože jsem měl v Mladé Boleslavi ještě smlouvu, tak jsem si nechal nabídku z Pardubic projít hlavou a dospěl k tomu, že je čas udělat změnu. I protože nemám dobré zkušenosti s tím být pátý rok na jednom místě. Takže si myslím, že je to velice dobré řešení pro obě strany. Už v uplynulé sezoně byl v Dynamu velice kvalitní tým, skladba pardubického kádru osloví asi každého trenéra, protože je velice kvalitní. Samozřejmě je mi jasné, že v Pardubicích budou jen ty nejvyšší ambice,“ řekl ke svému novému angažmá Radim Rulík.

Nový lodivod Dynama není v pardubické kabině poprvé. Již ji mohl okusit během působení v reprezentaci. „V pardubické kabině jsem byl během juniorského mistrovství v roce 2008. Ale přiznám se, že si to zde už příliš nepamatuji. Zázemí je zde na velice kvalitní úrovni. V Pardubicích trefím na zimák, ale to je zatím tak všechno. Nejdůležitější je pro mě hokej, nic jiného mě aktuálně nezajímá.“

Na postu asistenta se objeví i poslední trenér pardubického Dynama. „Ze společné diskuze s Radimem jsme došli k tomu, že nejlepší variantou budou asistenti Marek Zadina a Richard Král. Richard dá Radimovi support v návaznosti na práci, která se udělala za poslední dva roky, protože si myslím že to byla spousta dobré práce. Jsme rádi, že se vše povedlo a Radim přichází do naší organizace,“ těší Dušana Salfického.

Celý záznam z tiskové konference:

Zdroj: Youtube