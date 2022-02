Pardubičtí hokejisté si po náročném programu, kdy sehráli během osmi dní čtyři zápasy, mohli odpočinout. Nezvykle dlouho. Od neděle do pátku totiž nemuseli zasáhnout do ostrého střetu. Na druhou stranu měli dlouhý čas na přemýšlení, proč v tomto úseku ani jednou nevyhráli za tři body a třikrát prohráli.

„Po utkání s Vítkovicemi jsme měli den volna. A pak už každý den trénink. Zaměřili jsme se na defenzivu, protože poslední utkání odhalila velké rezervy,“ podotýká opěrný sloup pardubické obrany Juraj Mikuš.

Dynamo bude čelit snaze Brna, které si chce zajistit definitivu předkola play off a možná se ještě pokusit o horní čtyřku. V neúplné tabulce je však až desáté.

„Tabulka je velmi vyrovnaná. Díval jsem se na ní naposledy asi před týdnem a týmy tam byly natěsno. O předkolo play off se bijí a žádný z nich nechce skončit na třinácté příčce. Všechny, které o to usilují, jsou kvalitní. Na někoho to však padnou musí. Nicméně stačí pár výher a ten tým je potom úplně někde jinde,“ říká Mikuš.

Jasně, chceme vyhrát

Mikuš, který v Brně působil před současným angažmá si jistě přeje, aby Kometa začala vyhrávat až po zápase v Pardubicích… Brno ale potřebuje každý bod. Naopak Pardubice mají dvojciferný náskok na pátou příčku. Dynamo tedy může, ale Kometa musí.

„Čím se blíží play off, budou všichni nahánět každý bod. Můžeme být velmi rádi, že jsme si vypracovali nějaký náskok. Měli bychom i my zabrat, protože by se mohl ztenčovat. Očekávám, že kromě Třince na první příčce budou ostatní týmy bojovat o umístění až do posledního ligového kola. Naší prioritou je udržení třetího místa,“ zdůrazňuje slovenský bek.

Dynamu ještě nechyběl. Železný muž Mikuš: Nehraji až tak fyzicky náročný hokej

Dynamo je pod drobnohledem nejen v Pardubicích. Od třetího celku se výhry očekávají více než prohry, které se ale nyní hromadí.

„Jasně, že chceme vyhrát, hrajeme doma a půjdeme si pro vítězství. Budeme se snažit prolomit trochu horší období. Jsme ale pořád třetí, takže to znamená, že jsme zaznamenali hodně vítězství. Je logické, že nějaké prohry sem tam přijdou,“ řekl Mikuš.

Remízový král i princ spolu

Kometa Brno je celek vcelku nevyzpytatelný. Umí si vyšlápnout na lépe postaveného v tabulce, ale klidně také prohrát s posledním.

„Brno se prezentuje velmi dobrou defenzivou a propracovaným systémem hry. Zápasy s Kometou jsou ze zajištěné obrany a zhuštěného středního pásma. A má velmi kvalitní přesilové hry. Nesmíme se dopouštět faulů, nebo jich dělat co nejméně. Nepustit je zbytečně do vedení, protože potom je to s nimi těžké,“ varuje Mikuš.

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

Oba vzájemné zápasy letošní sezony byly vyrovnané. Doma vyhrálo Dynamo po prodloužení 3:2, venku padlo 3:4 gólem v závěru. Oba týmy zaznamenaly nejvíce remíz v celé extralize. Dynamo přetáhlo šedesátku už patnáctkrát a Kometa třináctkrát.

„Nikdo nechce dostat moc gólů, ale samozřejmě je chce dávat. Je třeba, aby tým našel nějaký balanc mezi rizikem, co se dá snést do útoku. Když se to otevře směrem dopředu, tak začíná být problém v obraně. Musíme všichni dělat to, co máme. Dodržovat taktiku a výsledek se postupem času překlopí na naší stranu, protože máme velkou kvalitu. Hlavně v útoku. V této sezoně už jsme několikrát ukázali, že když hrajeme poctivě a od začátku až do konce, tak zápasy vyhráváme,“ poukazuje Juraj Mikuš.