Fakta - branky a nahrávky: 5. Pech (Gulaš, Šenkeřík), 25. D. Voženílek (Bučko, Valský), 38. Pech (Šenkeřík), 57. Vondrka (J. Novotný) – 2. T. Kaut (Hrádek, J. Kolář), 6. Říčka (Cienciala), 30. Koffer (Košťálek, O. Vála). Rozhodčí: Šír, Hejduk – Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 6421(vyprodáno). Třetiny: 1:2, 2:1, 1:0. HC Motor České Budějovice: Hrachovina (6.–7. Strmeň) – Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štich, Remta – Gulaš, Pech, Abdul – Holec, Koláček, Vondrka – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš, Petgrave, O. Vála, Košťálek, J. Kolář, Hrádek – Paulovič, Poulíček, Camara – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Hecl, T. Kaut, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Konečný stav série: 4:1.

Typický začátek pro páté utkání play off? Tak, na to zapomeňte. Po necelých šesti minutách totiž padl stejný počet branek jako za šedesát minut třetího duelu v sérii.

Vedení se ujali hosté, když Hrádkovo nahození sklepl mimo dosah Hrachovinových betonů Kaut. Domácí odpověděli gólově po zadovce Gulaše, kterou na dvakrát dostal do sítě Pech. Jenže za necelou minutu už znovu bylo vše jinak. Cienciala vystihl Voženílkovu přihrávku za bránou, předložil puk Říčkovi, který sám před gólmanem nezaváhal. Hrachovina po druhé brance prakticky bez zásahu upaloval na střídačku. Po třinácti vteřinách se však mezi tři tyče vrátil. Vyrovnání na holi měl Guláš, ale Frodl vynikajícím zákrokem vyrazil jeho střelu nad. V závěru první periody se porouchala časomíra a od té doby se hrálo na ruční stopky.

Do druhé třetiny vlétl Motor jako do závodů formulí. Jeho monstrózní tlak vyústil v dorážku Voženílka do prázdné po předchozí tyči. Jihočeši pokračovali v náporu, ale Percy nedal. Domácí otáčky stlačil v polovině střetnutí Koffer, kterého trefila Košťálkova pobídka od modré čáry do brusle. Skóre se změnilo na konci první přesilové hry v utkání. Pauloviče vrátil na led vteřinu před jejím koncem Pech.

Závěrečná část už se jela opět s časomírou. Už nebyla tak divoká, přesto o nebezpečné ataky nebyla nouze. Největší šanci měl Holec, ale Frodl famózně betonem udržel svůj tým ve čtvrtfinále. Jenže čtyři minuty před koncem dostal Vondrka luxusní přihrávku a rychlým blafákem rozhodl.