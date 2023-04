/ROZHOVOR/ Na konci prostřední části snížil hradecký útočník Jan Eberle po parádním pasu Grahama McCormacka na 1:2, Hradec ve třetí třetině zamkl Vítkovice v obranném pásmu, na branku létal jeden puk za druhým, ale stejně to nestačilo. Ostravané hubený náskok ubránili a vybojovali první bod v sérii. Naopak Mountfield si na postupové oslavy bude muset počkat minimálně do úterý, kdy se na ledě Ridery hraje pátý zápas. „Doufám, že si za tím půjdeme a zvládneme ten poslední krok co nejdříve,“ nechal se slyšet jediný hradecký střelec nedělního zápasu.

Pozápasové hodnocení trenérů Miloše Holaně (vlevo) a Tomáše Martince. | Video: Deník/Vladimír Machek

Honzo, proč to dnes nevyšlo?

Je to jednoduché, bohužel jsme nedali víc než jeden gól a o jednu branku jsme i prohráli. Myslím si ale, že náš výkon nebyl špatný, celou třetí třetinu jsme je prakticky nepustili do pásma. Šance jsme si vytvořili, ale nepadalo nám to tam.

Jan Eberle.Zdroj: Mountfield HK

Poprvé v sérii jste prohrávali o dvě branky.

To je hokej, dali nám dva góly, my jsme se několikrát v sezoně přesvědčili, že dokážeme otáčet zápasy, proto jsme do poslední chvíle věřili, že duel otočíme.

Zapůsobila na vás nějak změna gólmanů Vítkovic? Místo Stezky nastoupil Klimeš.

Tohle bych nechal na nich, je to čistě jejich věc. My se soustředíme pouze na svůj výkon, máme sérii výborně rozehranou a kdo jde chytat, to neřešíme.

Nakonec nestačil ani váš kontaktní gól, ale pro vývoj byl důležitý, souhlasíte?

Vždycky je to tak, že kontaktní branka povzbudí tým, který ho dá, trochu zamává se soupeřem. Bylo to vidět, vypracovali jsme si tlak, akorát jsme ho nedokázali zužitkovat.

Takže věříte, že série ukončíte ve Vítkovicích?

My jdeme zápas od zápasu. Každý chceme vyhrát a určitě věříme, že se to povede.

Dá se říct, že se pořád nic neděje? Vedete 3:1…

Dneska jsme prohráli zápas, může nás to mrzet do půlnoci, zítra je ale nový den, pozítří nový zápas a my budeme chtít zvítězit.

I dnes to vypadalo, že jste na tom fyzicky lépe, nohy vám jely.

Je to očividné. My máme sil dost a myslím si, že je to vidět. Série je skvěle rozehraná, stačí nám udělat jeden krok a doufám, že si za tím půjdeme a zvládneme to co nejdřív.

Co tedy zlepšit do úterního duelu v Ostravě?

Jednoznačně koncovku.