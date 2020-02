Nyní je před rozjetým střelcem a celým jeho týmem zápas proti Vrchlabí. Hrát se bude již tuto středu večer od 18 hodin a mladý forward na derby zve v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Filipe, v posledních zápasech jste se v druholigovém dresu dostal do skvělé střelecké formy. Čím si to vysvětlujete?

Moje lajna hraje delší dobu pospolu, tím o sobě víc víme. Také jsem dostal více prostoru na ledě a můžu si ve hře dovolit více kombinovat.

Naposledy jste dvakrát skóroval na ledě Děčína. Co chybělo k tomu, abyste si ze severu Čech přivezli nějaké body?

Bohužel naše herní disciplína neplnila to, co měla, a byli jsme příliš často vylučovaní. To stálo naše mužstvo mnoho sil a Děčín využil většinu přesilových her.

Vy jste v posledních dvou duelech měli obrovskou příležitost k potvrzení své účasti v play off. Doléhá na mužstvo nějaký tlak, že by se nakonec ještě postup mohl rozplynout?

Všichni cítíme určitou zodpovědnost a snažíme se plnit, co se od nás očekává. Nikdo z kluků si nepřipouští, že by se nám do play off nepodařilo dostat.

Ve středu hostíte Vrchlabí. Už jednou na tohoto suveréna soutěže Trutnov letos dokázal vyzrát. Co by mohlo na favorita platit tentokrát?

(smích) Odpovím jednoduše. Nesmíme chtít hrát hokej.

Jak vy vůbec vnímáte souboje s tímto soupeřem. Přece jen jména jako Sýkora, Bednář, před zraněním Hlaváč, k tomu Rolinek… pro tak mladého hráče určitě zážitek si proti nim zahrát?

Určitě je to dobrý zážitek a zkušenost, ale moc nesleduji, proti komu hraju. Spíše se soustředím na svůj výkon. Každý soupeř je pro mě výzva a nezáleží na tom, jestli je to Vrchlabí nebo Bílina.

Vy jste ještě loni nastupoval za juniorský tým HC Krkonoše. Jak známo, přechod z juniorů mezi dospělé není pro hokejistu snadný. Berete svoji letošní formu tak, že jste právě tenhle přechod zvládl a teď už bude vše jen lepší a lepší?

Juniorský hokej je rychlý, dělá se v něm spousta chyb. V dospělém hokeji se více přemýšlí a kombinuje. Myslím si, že přechod na dospělý hokej ještě není u konce, stále se s ním seznamuji. Byl bych ale rád, kdyby to bylo lepší a lepší (usmívá se).

Právě trutnovský oddíl dává mladým hráčům hodně příležitostí. Je pro hokejistu v tomto ohledu výhodou, že má v týmu několik vrstevníků?

Neumím posoudit, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Myslím, že si při hokeji rozumím s každou věkovou skupinou.

Tak jako základní část druhé ligy, vrcholí i extraliga. Kterému týmu zde fandíte a prozradíte svůj tip, kdo letos nejvyšší domácí soutěž vyhraje a kdo ji naopak z posledního místa opustí?

Nemám žádný konkrétně vybraný tým, kterému bych fandil. Rád se podívám na dobrý hokej, takže ať vyhraje ten nejlepší. Můj názor je, že to letos bude Liberec, kdo extraligové play off vyhraje a Kladno, které soutěž opustí.

Vaše derby s Vrchlabím obvykle do ochozů láká hodně diváků. Co byste trutnovským fanouškům vzkázal a na co je do arény pozval?

Chtěl bych jim poděkovat, že s námi byli v dobrém i zlém. Především je pak chci pozvat na hokej, do kterého se budeme snažit dát vše a tím naše fanoušky potěšit.