Více ze hry měl v úvodní periodě rozhodně Hradec. A to především zásluhou prvního útoku. V 9. minutě předvedli krásnou kombinaci bratři Klímovi. Kelly našel volného Kevina, který zakončoval do odkryté branky, jenže gól po trenérské výzvě, kterou si vzal domácí kouč Augusta, nebyl uznán. V 17. minutě už byl Kelly úspěšný, když využil dobré práce Nedomlela a prostřelil Kváču.

Start druhé periody vyšel Mountfieldu skvěle, po brankách Růžičky a Koukala v přesilovkách šel do vedení 3:0. Až potom se do hry dostali i domácí. V početní výhodě snížil Gríger. Od té chvíle byl Liberec mnohem aktivnější, ale do druhé sirény už další branku nepřidal.

Závěrečná perioda však patřila jednoznačně domácím, kteří po gólech Lence a Musila dokázali vyrovnat. Hradec v prodloužení mohl rozhodnout, jenže ve stoprocentní šanci selhal Zachar. Následně nedokázal dorážku do odkryté branky nasměrovat Jergl, proto přišel trest. Po chybě hradecké obrany ujel po levé straně Birner a rozhodl o vítězství domácích.

Druhé utkání série je v Liberci na programu v pátek od 17 hodin.

Liberec - Hradec Králové 4:3 po prodl.

Fakta - branky a nahrávky: 34. Gríger (Knot, Birner), 54. Lenc (A. Musil, Birner), 59. A. Musil (Lenc), 80. Birner – 17. Kelly Klíma (Nedomlel), 25. V. Růžička, 29. Orsava (F. Pavlík). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:2, 2:0 - 1:0. Stav série: 1:0.

HC Bílí Tygři Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Graňák – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, M. Zachar – R. Pilař, Koukal, Smoleňák – J. Veselý.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Nebyla to vůbec lehká výhra. První půlku zápasu jsme se teprve rozkoukávali a zjišťovali, co je play off. Udělali jsme naivní fauly, ale od třetího inkasovaného gólů musím před hráči smeknout. Začali jsme vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány, hodně jsme stříleli a kluci za to byli odměněni prvním vítězstvím."



Vladimír Růžička, trenér Hradce: „První polovinu zápasu jsme hráli velice dobře, dostali jsme se do vedení 3:0. Bohužel nás nahlodal první obdržený gól, po kterém jsme přestali hrát. Liberec nás začal přehrávat, my jsme se jenom bránili, odhazovali puky a vůbec jsme nehráli svoji hru. Pokračovalo to i ve třetí třetině, kdy soupeř vyrovnal. V prodloužení jsme nedali tři tutové šance a bohužel jsme dobře rozehraný zápas ztratili."