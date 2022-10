„Lhal bych, kdybych řekl, že výhra s čistým kontem mě o to více netěší. Jsem rád, že mám letos z tohoto pohledu splněno, že už tam ta nějaká nula bude. Doufám, že přibudou i další,“ říká rozverně Dominik Frodl, jako vlastník prvního pardubického shot outu v sezoně.

A připojuje známý slogan: Nejvíce je vítězství týmu.

„Je důležité, že jsme po dvou prohrách bodovali. Doufám, že jsme nastartovali novou vítěznou šňůru.“

Frodl měl vnitřní motivaci ukázat, že jeho střídání v Brně už po první třetině (za stavu 1:2 z pohledu Dynama) bylo předčasné.

„Hodil jsem to za hlavu. Ale je pravda, že jsem se chtěl o to více proti Liberci ukázat,“ přiznává muž s maskou.

Pardubice pošesté z jedenácti zápasů po základní hrací době remizovaly.

„Bylo poctivě ubojované vítězství. Kluci přede mnou blokovali střely. Nějaké chybičky jsme udělali, ale soupeř je nepotrestal. I když hokej zase tolik krásy nepobral, zaplať pánbůh, že jsme vyhráli,“ oddechl si Frodl.

Litvínov s vervou

Do míst, kde to moc dobře zná. Do míst, kde zanechal stopu na chodníku slávy. Pro Radima Rulíka znamená Litvínov jediný titul v jeho trenérské kariéře. Zítra však přijíždí jako sok. V kapse ho hřeje čerstvé tří sté vítězství v extralize. To ho řadí na sedmé místo v historii.

„Litvínov bude hrát doma s touhou napravit nepovedené zápasy. Bude do toho šlapat na doraz, na což se musíme připravit,“ říká s vervou Rulík před soubojem s Vervou.